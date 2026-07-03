Dấu ấn thanh niên Ninh Bình trong hành trình chuyển đổi số cộng đồng

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và làm chủ công nghệ, tuổi trẻ Ninh Bình đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số cộng đồng.

Thông qua hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và phong trào “Bình dân học vụ số,” đoàn viên, thanh niên đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, thúc đẩy xây dựng xã hội số tại cơ sở.

Xung kích đưa kỹ năng số đến cộng đồng

Thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số,” Đoàn Thanh niên xã Giao Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng số cơ bản.

Các đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, thanh toán trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trên môi trường mạng.

Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn xã Giao Bình, cho biết phần lớn người dân, đặc biệt là người cao tuổi còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số. Vì vậy, đoàn xã xác định phải “cầm tay chỉ việc,” hướng dẫn từng bước để người dân dễ tiếp cận.

Đoàn viên được phân công trực theo từng khung giờ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã còn tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số tại thôn, xóm nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ông Nguyễn Đình Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giao Bình, đánh giá sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Người dân dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc đi lại nhiều lần. Lực lượng thanh niên rất nhanh nhạy với công nghệ, nhiệt tình hỗ trợ người dân nên đã tạo hiệu ứng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số ở cơ sở.

Tuổi trẻ xã Nam Hồng cũng đang tích cực triển khai nhiều mô hình hỗ trợ cộng đồng tiếp cận kỹ năng số. Đoàn thanh niên xã đã thành lập các tổ thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng số thiết yếu và tiếp cận các dịch vụ số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công.

Anh Trần Đắc Thái, Bí thư Đoàn xã Nam Hồng, cho biết để phong trào “Bình dân học vụ số” đạt hiệu quả, đoàn xã tập trung vào nhóm đối tượng là người cao tuổi, phụ nữ và người dân ở khu vực nông thôn còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Đoàn viên thanh niên đến tận nhà hỗ trợ cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thao tác trực tiếp và giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng. Nhiều người dân ban đầu còn e ngại công nghệ, nhưng sau khi được hướng dẫn đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán điện tử, tra cứu thông tin và liên hệ công việc thuận tiện hơn.

Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, lực lượng đoàn viên thanh niên còn chú trọng tuyên truyền kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng, giúp người dân nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Lực lượng công an cùng với đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số tại xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Bà Phùng Thị Thoa, xã Nam Hồng, chia sẻ trước đây bà hầu như chưa biết cách sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, sau khi được đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn, bà đã có thể sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện thanh toán tiền điện trên điện thoại và từng bước tiếp cận các tiện ích số.

Với sự hướng dẫn tận tình, dễ hiểu của lực lượng thanh niên, nhiều người cao tuổi như bà đã dần tự tin làm quen, sử dụng công nghệ trong cuộc sống hằng ngày.

Đồng hành nâng cao kỹ năng số

Sau khi hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, các cấp bộ Đoàn tại Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chính quyền cơ sở ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Từ ngày 1/7/2025, toàn tỉnh thành lập 130 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 2.600 đoàn viên hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hơn 10.000 thanh niên tham gia 4.500 Tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” đã tổ chức trên 500 lớp học, hỗ trợ gần 150.000 lượt người dân nâng cao kỹ năng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Ông Ngô Duy Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hồng, đánh giá sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tăng cao, nhiều người dân còn lúng túng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các cơ sở Đoàn còn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số tại nhà văn hóa, khu dân cư và các tổ dân phố.

Nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử, bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng và nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến...

Đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng số. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng được triển khai hiệu quả tại cơ sở như “Tổ công nghệ số cộng đồng,” “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số,” “Đoàn viên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của người dân trong tiếp cận công nghệ và thực hiện thủ tục hành chính theo hướng hiện đại.

Bà Ngô Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, cho biết thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; duy trì hiệu quả các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số.”

Các cấp bộ Đoàn tăng cường tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI cho đoàn viên, thanh niên; triển khai các công trình số hóa di tích lịch sử, văn hóa; hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và huy động các nguồn lực đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh...

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, tuổi trẻ Ninh Bình đang khẳng định vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số tại cơ sở.

Những việc làm thiết thực của đoàn viên, thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số mà còn góp phần hình thành công dân số, cộng đồng số, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

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