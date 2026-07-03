Khai trương trung tâm thương mại Nhật Bản quy mô lớn tại Đà Nẵng

Sáng 3/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn AEONMALL Việt Nam chính thức tổ chức lễ khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê. Đây là cơ sở đầu tiên của hệ thống bán lẻ uy tín này tại thành phố Đà Nẵng và thứ 8 trên toàn quốc.

Trung tâm tọa lạc tại vị trí đắc địa, chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển, nằm trên khu đất 4 mặt tiền và trên trục giao thông chính Đông - Nam. Dự án có tổng diện tích sàn thương mại 30.000m2 và diện tích cho thuê 21.000m2.

Trung tâm mới quy tụ gần 60 gian hàng đa lĩnh vực từ thời trang, nội thất, điện máy đến khu vui chơi. Đáng chú ý, gần 50% trong số đó là những thương hiệu quốc tế và nội địa lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Đà Nẵng.

Sushi và Sashimi, hai món ăn nổi tiếng của Nhật Bản được bày bán nổi bật tại Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khu vực siêu thị và bách hóa tổng hợp được đầu tư mạnh để cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Khách hàng có thể trải nghiệm ẩm thực chế biến sẵn phong phú với các không gian chuyên biệt như AEON Bakery và AEON Sushi.

Kiến trúc của dự án mang đậm dấu ấn hiện đại với các không gian mở như Cầu Ánh sáng trên tầng 4, Sảnh Mặt trời và Sảnh Mặt trăng. Các hệ thống chỉ dẫn điện tử và tủ khóa thông minh cũng được trang bị đồng bộ để tối ưu hóa tiện ích.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đánh giá rất cao năng lực và uy tín của nhà đầu tư. Lãnh đạo thành phố cũng kỳ vọng Tập đoàn AEON sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, sớm khởi công trung tâm mua sắm thứ hai tại khu vực Hòa Xuân.

Chia sẻ về tầm nhìn, ông Ohno Keiji, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn AEON MALL mong muốn "Mang đến những giá trị mới cho một thành phố đáng sống". Đồng thời, trở thành một không gian gắn kết cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân miền Trung.

Nhấn mạnh tầm vóc ngoại giao của sự kiện, ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, nhận định dự án là một biểu tượng mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược. Ông khẳng định sự hiện diện của hệ thống AEON MALL không chỉ thúc đẩy thương mại mà còn làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cơ quan lãnh sự Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để thúc đẩy các dòng vốn đầu tư uy tín. Việc vận hành dự án lớn này dự kiến tạo ra hơn 1.700 cơ hội việc làm mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

AEON MALL là thương hiệu Trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn AEON, doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Nhật Bản. Thương hiệu này nổi tiếng toàn Thế giới nhờ dấu ấn khác biệt từ bộ tiêu chuẩn khắt khe "AEON Quality", mang lại sự an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các công trình Trung tâm thương mại của Tập đoàn này luôn chú trọng thiết kế tiện ích nhân văn, thi công theo tiêu chuẩn tiếp cận phổ quát, phục vụ tối đa nhu cầu của người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em.

Hiện tại, mạng lưới của doanh nghiệp đã bao phủ 5 đô thị trọng điểm bao gồm Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế và lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng../.