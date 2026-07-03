Quảng Ninh: Cứu sống 7 ngư dân trong vụ đắm tàu cá trên vùng biển Cô Tô

Đến 12 giờ 30 ngày 3/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu nạn an toàn thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1986, trú tại khu phố Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh), người mất tích cuối cùng trong vụ đắm tàu cá trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, cho biết cả 7 ngư dân trên tàu đã được cứu nạn an toàn, hiện sức khỏe tạm thời ổn định. Theo người nhà, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành bị suy yếu do trôi dạt nhiều giờ trên biển song vẫn tỉnh táo và đang được chăm sóc y tế trên đường đưa vào bờ.

Trước đó, 5 thuyền viên được cứu ngay sau khi tàu gặp nạn; một ngư dân mất tích được tìm thấy và cứu lúc 8 giờ 30 cùng ngày. Hiện sức khỏe và tinh thần của 6 người đã ổn định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 3/7, tàu cá QN-90568-TS bị đắm tại khu vực gần đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên, gồm chủ tàu và 6 lao động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà đã phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh, lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh thông tin, huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, kịp thời đưa toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn./.

Quảng Ninh: Đồn Biên phòng Đảo Trần kịp thời cứu các ngư dân bị chìm tàu Đến 23 giờ ngày 17/6, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt thành công toàn bộ 9 thuyền viên và đưa về cảng Vụng Tây, đảo Trần an toàn.