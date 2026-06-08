Gia Lai: Đưa ngư dân gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng vào bờ an toàn

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Ngày 8/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nhanh chóng tiếp ứng, giúp một ngư dân gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng khi đang hành nghề trên biển vào bờ an toàn.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được các y, bác sĩ tích cực chăm sóc và theo dõi.

Trước đó, trong quá trình đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ-93575-TS do anh Lê Thái Lại (39 tuổi, trú cùng địa phương) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề câu thì thuyền viên Võ Kế Luân (27 tuổi, trú thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực dữ dội, khó thở và mệt mỏi.

Nhận được tin báo, các lực lượng liên quan đã khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ, đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu.

Sau hành trình di chuyển khẩn cấp, tàu cá BĐ-93575-TS đã cập bến an toàn tại Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn. Khoảng 2 giờ ngày 8/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã tiếp nhận, ứng cứu đưa ngư dân vào bờ.

Tại đây, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tiến hành sơ cứu ban đầu, tiến hành làm thủ tục bàn giao tiếp nhận và nhanh chóng phối hợp đưa ngư dân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua được cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn./.

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