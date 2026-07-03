Đề xuất bổ sung vốn ngân sách đầu tư hoàn thiện cao tốc nối Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Lâm Đồng)-Bảo Lộc (tỉnh Đồng Nai) và Bảo Lộc-Liên Khương theo phương thức đối tác công-tư (PPP) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xem xét bổ sung từ nguồn vốn Trung ương nhằm đầu tư hoàn thiện quy mô tuyến đường này.

Cụ thể, Dự án Tân Phú-Bảo Lộc có chiều dài 66km (tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11km, tỉnh Lâm Đồng 55km), quy mô 4 làn xe có làn dừng khẩn cấp không liên tục được khởi công 19/12 và hoàn thành cuối năm 2027, với tổng mức đầu tư 14.400 tỷ đồng.

Đánh giá việc đầu tư Dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc theo quy mô hoàn chỉnh nền đường từ 17m lên 22m, theo quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc 80km/h, có làn dừng khẩn cấp liên tục thay cho các điểm cách nhau 4-5km dọc tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết chi phí cần bổ sung là khá lớn khoảng 1.222,3 tỷ đồng.

Tương tự, Dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương có chiều dài khoảng 73,62km, tổng mức đầu tư hơn 17.718 tỷ đồng, được khởi công tháng 6/2025. Nếu đầu tư quy mô hoàn chỉnh nền đường nâng từ 17m giai đoạn phân kỳ lên 24,75m đạt tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, vận tốc 100km/h, có làn dừng khẩn cấp liên tục toàn tuyến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tính toán cần bổ sung nguồn vốn là khá lớn khoảng 3.165,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các nhà đầu tư, khả năng huy động vốn của nhà đầu tư để bổ sung vào dự án PPP để tiếp tục đầu tư dự án cao tốc theo quy mô hoàn thiện gặp nhiều khó khăn, khó có thể huy động thêm từ nguồn vốn vay do đó đề nghị sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để triển khai thực hiện.

Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh và tiết kiệm qua đấu thầu để thực hiện các hạng mục mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh đối với cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc.

Riêng cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ bố trí hơn 1.933 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, kinh phí còn thiếu khoảng 1.232 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh của đường cao tốc đã ký hợp đồng BOT theo quy mô phân kỳ (hiện đang triển khai bước thiết kế sau thiết kế cơ sở), đồng thời cũng chưa có văn bản hướng dẫn của bộ, ngành về trình tự, thủ tục để bổ sung chi phí này vào hợp đồng BOT đã ký kết, thủ tục kiểm soát, thanh, quyết toán vốn đầu tư.

Trong điều kiện ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng còn gặp nhiều khó khăn, đang còn phải nhận hỗ trợ bổ sung từ ngân sách Trung ương, đồng thời để đảm bảo phương án tài chính, tính khả thi để triển khai đầu tư mở rộng dự án theo quy mô hoàn thiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung từ nguồn vốn Trung ương với số vốn 1.232 tỷ đồng trong kế hoạch 2026-2030 để triển khai thực hiện Dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn về pháp lý, trình tự, thủ tục để sử dụng vốn ngân sách Nhà nước bổ sung vào 2 dự án PPP cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương để thực hiện đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh./.

Dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương khi hoàn thành được kỳ vọng rút ngắn một nửa thời gian đi lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt còn 3 giờ. Tuyến còn giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, logistics, công nghiệp và các đô thị dọc tuyến.

Lâm Đồng dồn lực giải phóng mặt bằng hai tuyến cao tốc trọng điểm Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho hai dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương nhằm bù tiến độ chậm, bảo đảm mục tiêu hoàn thành cuối năm 2027.