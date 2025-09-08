Cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương khó khăn giải phóng mặt bằng và tái định cư

Chiều 8/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tới Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc- Liên khương theo phương thức đối tác công tư.

Theo đánh giá chung, dự án khởi công đã hơn 2 tháng (từ 29/6/2025), nhưng việc triển khai hiện đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư.

Theo ông Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 là đơn vị thay mặt cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý dự án: Hiện nay, nhà đầu tư dự án đang đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã hoàn chỉnh và trình kế hoạch giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án...

Trong công tác đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, tài sản trên đất của người dân bị ảnh hưởng tại 4 khu vực có dự án đi qua, đến ngày 15/8 khu vực Đức Trọng đã kiểm đếm được 166.525,54m2/ 1.579.000m2 đạt 11%; Khu vực Bảo Lâm đến nay đã thực hiện kiểm đếm được 71 hộ/ 176 hộ dân, đạt 40,3%; khu vực Di Linh đã tổ chức kiểm kê được 388/1.913 thửa đất (đạt 20,28%). Riêng khu vực Bảo Lộc chưa tổ chức kiểm kê do đang thực hiện các thủ tục trích lục bản đồ địa chính khu vực đất thu hồi.

Hiện tại việc triển khai thi công dự án đang gặp phải 1 số vướng mắc như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc vừa mới kiện toàn tổ chức nên một số nội dung công việc đang bị chậm.

Việc thực hiện các thủ tục về công tác xác định giá đất tại các xã: Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, gia Hiệp, Ninh Gia, Đức Trọng, Tân Hội, Hiệp Thạnh đang bị chậm so với kế hoạch; chưa bố trí vốn để thực hiện Dự án khu tái định cư tại tổ 8 thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm (nay là xã Bảo Lâm 1); chưa có hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân đối với trường hợp tái định cư không nằm trên cùng địa bàn phường, xã.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Phạm Minh Đức thuộc Công ty cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương cho biết: Liên danh Nhà đầu tư đã hoàn thành bảo lãnh hợp đồng BOT dự án, huy động bộ máy tổ chức nhân sự của Liên danh để triển khai các công việc, thủ tục dự án hiện nay đảm bảo theo kế hoạch.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ triển khai từ 10/9/2025 phải hoàn thành trước 30/11/2025. Doanh nghiệp dự án đã phối hợp cùng Liên danh Nhà đầu tư làm việc cùng ngân hàng, tổ chức tín dụng để hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn theo quy định dự kiến 8.500 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Nếu nhà đầu tư nhận được mặt bằng, sẽ huy động nhân sự, máy móc thiết bị, thực hiện công tác chuẩn bị và thi công xây dựng trong tháng 11/2025, hoàn thành dự án trong tháng 12/2027.

Tuy nhiên, theo Phạm Minh Đức Đức, việc triển khai các nội dung phục vụ công tác giải phóng mặt bằng một số địa phương vướng mắc, chậm triển khai, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Đặc biệt, tình trạnh chồng lấn quy hoạch khoáng sản là vấn đề đáng quan tâm của doanh nghiệp bởi tại văn bản số 1930/ĐCVN-ĐGTD ngày 21/10/2024 của Cục Địa chất Việt Nam, trên địa bàn thực hiện Dự án có 2 loại khoáng sản là bauxit với diện tích khoảng 6,287ha và Puzolan với chiều dài theo tuyến đường khoảng 1,1km. Hiện trạng này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện dự án.

Đại diện Ủy ban Nhân dân các xã có dự án đi qua cũng trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai như vai trò của Ủy ban Nhân dân xã sau khi bỏ cấp huyện; phương án giá đất cụ thể bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng; nguồn kinh phí dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhưng phải chú ý đến hạ tầng phục vụ người dân là đường gom, cầu gom, điện, nước... đảm bảo người dân trong vùng thi công dự án sinh hoạt bình thường.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhắc nhở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cập nhật thông tin từ các đơn vị cần nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, các thành viên trong Ban chỉ đạo cần tăng cường tương tác trực tiếp trong nhóm song song với việc gửi văn bản.

Ông Nguyễn Hồng Hải đặt thời hạn cho Ủy ban Nhân dân cấp xã có liên quan dự án xây dựng nhu cầu tái định cư của người dân dựa trên phương án Ủy ban Nhân dân huyện đã làm từ trước gửi Ban quản lý dự án trước ngày 12/9.

Ban quản lý dự án tổng hợp, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/9. Sở Xây dựng được yêu cầu rà soát các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến khu tái định cư vướng về quy hoạch, xây dựng phương án tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 12/9.../.

Khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương tổng vốn đầu tư trên 17.700 tỷ đồng Tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương có tổng chiều dài 73,62km, là tuyến huyết mạch chiến lược, góp phần kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Nai-Bảo Lộc-Đà Lạt và mở rộng ra toàn vùng Nam Trung Bộ.