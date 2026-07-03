Các Dự án thành phần đường Hồ Chí Minh sẽ nối thông tuyến trong năm nay

Hàng loạt các Dự án thành phần đường Hồ Chí Minh đang được chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực triển khai thi công để nối thông tuyến trong năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh-quốc phòng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), hết tháng 6/2026, Dự án Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận (dài gần 52km) khởi công từ tháng 3/2024. Do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu nên sản lượng thi công mới đạt hơn 63%, dự kiến đến hết năm 2026 dự án sẽ cơ bản thông tuyến.

Dự án Chơn Thành-Đức Hoà (dài hơn 72km) khởi công cuối tháng 11/2023, sản lượng thi công đến cuối tháng 6/2026 đạt gần 92% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Dự án Hoà Liên-Tuý Loan (chiều dài 11,5km) đã thông xe kỹ thuật tuyến chính từ ngày 19/8/2025, sản lượng thực hiện đạt gần 98%, dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong năm 2026.

Dự án Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn (chiều dài gần 29km) đã đạt 85% giá trị sản lượng thi công, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Đối với 3 Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông đi trùng với quy hoạch đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, tính đến cuối tháng 6/2026, Dự án đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ (dài 65,5km) đã khánh thành vào ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong năm 2026.

Dự án mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn (dài 98km) đã đạt sản lượng thi công khoảng 24%, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Dự án mở rộng đoạn La Sơn-Hoà Liên (dài 65km) đã đạt khoảng 93% sản lượng sau hơn một năm thi công và cũng sẽ hoàn thành trong năm nay.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án như: các địa phương còn chậm hoàn thành các thủ tục và vận động người dân bàn giao mặt bằng sạch đúng thời hạn.

Nguồn vật liệu khan hiếm, đặc biệt ở dự án Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận còn thiếu khoảng 200.000m3 đá do khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều dự án cao tốc triển khai đồng loạt, các mỏ vật liệu đang bị quá tải nhu cầu.

Thời gian qua, giá nhiên liệu xăng dầu tăng đột biến kéo theo giá các vật tư thiết yếu phục vụ thi công tăng, gây khó khăn rất lớn về tài chính cho các nhà thầu.

Do vậy, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục hỗ trợ, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ưu tiên phân bổ bổ sung đá từ mỏ Antraco cho Dự án Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận; các địa phương có dự án đi qua chỉ đạo các sở, ngành thông báo chỉ số giá xây dựng kịp thời, sát với biến động thực tế của thị trường, đặc biệt là giá cát, đá, nhựa đường nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các đơn vị thi công.

Đường Hồ Chí Minh là công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng. Dự án có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183km (tuyến chính dài 2.499km, nhánh phía Tây dài 684km).

Dự án được khởi công năm 2000 đến nay đã hoàn thành 2.488/2.744 km đạt 90,1% và khoảng 258km tuyến nhánh; còn lại 256km/5 dự án thành phần đang triển khai, trong đó 168,5km/4 dự án thành phần (Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn dài 28,5km; Chơn Thành-Đức Hoà dài 74km; Hoà Liên Túy Loan dài 11km và Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận dài 55km) sẽ cơ bản hoàn thành đầu tư vào cuối năm 2026 và Dự án thành phần đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến dài 87,5km đã hoàn thành hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi và dự kiến sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để triển khai./.

Bốn đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh được gia hạn hoàn thành sang năm 2026 Các đoạn tuyến của Dự án đường Hồ Chí Minh không thể về đích vào cuối năm 2025 và Bộ Xây dựng vừa có quyết định điều chỉnh gia hạn thời gian hoàn thành sang năm 2026.

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