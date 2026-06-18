Quảng Ninh: Đồn Biên phòng Đảo Trần kịp thời cứu các ngư dân bị chìm tàu

Ngày 18/6, Đồn Biên phòng đảo Trần (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu hộ thành công 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm do gặp sóng to, gió lớn tại vùng biển Đảo Trần, đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 47 ngày 17/6, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc tàu cá biển kiểm soát TH-91220 TS do ông Bùi Văn Phú (sinh năm 1976, làm thuyền trưởng) bị chìm tại khu vực thuộc vùng biển Đảo Trần, đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

Lúc này trên tàu có 9 người gồm Bùi Văn Phú (sinh năm 1976), Bùi Văn Quân (sinh năm 1974), Bùi Văn Dũng (sinh năm 1981), Ngô Văn Năm (sinh năm 1992), Đinh Văn Vũ (sinh năm 1990), Trần Văn Thế (sinh năm 1993), Hoàng Văn Sáu (sinh năm 1993), Vũ Xuân Trung (sinh năm 1978) và Bùi Quốc Yên (sinh năm 2012).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ gồm 1 tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sỹ do Thiếu tá Bùi Thế Trọng, Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy.

Đến 23 giờ cùng ngày (17/6), lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt thành công toàn bộ 9 thuyền viên và đưa về cảng Vụng Tây, đảo Trần an toàn.

Sau khi đưa các ngư dân vào bờ, đơn vị phối hợp với Tiểu đoàn Đảo Trần thuộc Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên. Kết quả cho thấy, sức khỏe của cả 9 người đều bình thường, tinh thần ổn định.

Đồn Biên phòng Đảo Trần đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ liên lạc với gia đình, cấp quần áo, thuốc men và bảo đảm ăn uống, nghỉ ngơi cho các thuyền viên gặp nạn.

Theo thuyền trưởng Bùi Văn Phú, nguyên nhân vụ việc là do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn khiến tàu va vào cồn đá và bị chìm.

Đồn Biên phòng Đảo Trần cho biết, khi thời tiết ổn định và sóng gió giảm, đơn vị sẽ hỗ trợ chủ phương tiện tiến hành trục vớt tàu bị chìm; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các thuyền viên trong thời gian lưu trú tại đơn vị./.

Chìm tàu cá, 2 thuyền viên may mắn thoát nạn tại Lâm Đồng Ngày 17/6, tàu cá BTh 84451 TS khi đang di chuyển vào cửa cảng La Gi thì bị lật và chìm tại chỗ, khi sự cố xảy ra, trên tàu có hai thuyền viên song cả hai đã kịp thoát khỏi tàu và bơi vào bờ an toàn.