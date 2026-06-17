Chìm tàu cá, 2 thuyền viên may mắn thoát nạn tại Lâm Đồng

Sáng 17/6, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) thông tin về việc một tàu cá bị mắc cạn và chìm tại cửa cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17/6, tàu cá BTh 84451 TS khi đang di chuyển vào cửa cảng La Gi thì bị mắc cạn, gặp dòng nước chảy xiết khiến phương tiện bị nghiêng, lật và chìm tại chỗ. Khi sự cố xảy ra, trên tàu có hai thuyền viên nhưng cả hai nhanh chóng nhảy khỏi tàu và bơi vào bờ an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Phước Lộc đã khẩn trương chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi nắm tình hình, triển khai công tác hỗ trợ; đồng thời cử 10 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện tham gia phối hợp hỗ trợ công tác trục vớt tàu bị nạn. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Phước Lộc tham mưu cấp ủy, chính quyền thăm hỏi kịp thời gia đình chủ tàu cá nói trên.

Được biết, tàu cá BTh 84451 TS có công suất 36 CV, chiều dài 9,2m, hành nghề lưới rê. Chủ tàu là bà Lê Thị Ngọc Hằng (sinh năm 1980, trú tại Tổ dân phố 10, phường Bình Tân, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng).

Ông Đặng Thanh Hương (sinh năm 1978 trú tại phường Bình Tân, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng. Tàu cá xuất bến vào lúc 15 giờ ngày 16/6 tại cảng La Gi để hành nghề khai thác hải sản; đến sáng 17/6 thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

Lâm Đồng: Cấp cứu kịp thời 2 người bị ngạt khí trong tàu cá Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 25/4, khi một nhóm người bốc vác thuê xuống hầm chứa trên tàu cá số hiệu Bth 958xxTS đang neo tại cảng cá Cồn Chà và có dấu hiệu bị ngạt khí.

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