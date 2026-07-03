Vụ án sân bay Nha Trang: Viện Kiểm sát trình bày quan điểm về các kháng cáo

Ngày 3/7, đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm về kháng cáo và đề nghị mức án với các bị cáo trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ).

Về diễn biến vụ án, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách nhằm sử dụng cá nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, có hàng trăm người bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn).

Trước đó, Nguyễn Văn Hậu bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của các bị hại (nhà đầu tư) thông qua việc ký hợp đồng bán đất dự án tại sân bay Nha Trang.

Theo quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với Hậu là đã đúng pháp luật, có căn cứ.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Hậu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thể hiện thái độ ăn năn, thiện chí bồi thường, khắc phục hậu quả. Bị cáo cam kết dùng hơn 2.000 bất động sản đứng tên mình và các tài sản khác đang bị kê biên để thực hiện bồi thường.

Một nội dung đáng chú ý trong vụ án này là việc có tới 385 nhà đầu tư kháng cáo vì cho rằng họ không phải là bị hại. Họ đề nghị được xác định là bên thứ ba ngay tình, muốn dự án tiếp tục thực hiện để nhận đất thay vì nhận tiền bồi thường; đồng thời đề nghị trả hồ sơ để mở "cuộc điều tra toàn diện" để xác định dòng tiền mà Tập đoàn Phúc Sơn nhận từ các nhà đầu tư đã đi đâu.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Nguyễn Văn Hậu có mục đích chiếm đoạt tiền của những người bị hại trước khi ký hợp đồng. Các khách hàng đã ký hợp đồng trực tiếp với bị cáo Hậu là người bị hại chứ không phải là nhà đầu tư và bản án sơ thẩm không vi phạm quy tắc suy đoán vô tội.

Qua xem xét cho thấy, toàn bộ vụ án đã được cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành đúng trình tự. Bị cáo Hậu và chị gái là Nguyễn Thị Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại, không phạm tội “tham ô tài sản” hay “trốn thuế," cũng không có chuyện bỏ lọt tội phạm như quan điểm của những người bị hại. Hợp đồng chuyển nhượng đất mà Hậu ký với các bị hại là giao dịch vô hiệu do có yếu tố lừa dối. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm và liên đới bồi thường.

Đối với Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng đây là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bởi bị cáo Hậu đã thông qua công ty này để thực hiện hành vi phạm tội. Mọi hoạt động của Phúc Sơn đều do Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo, Công ty chỉ đứng ra bồi thường thay cho bị cáo.

Với các quan điểm trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu, không chấp nhận kháng cáo của hơn 300 người bị hại và bên có liên quan. Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm.

Đề nghị giảm án cho 2 cựu thiếu tướng

Sau khi xem xét các nội dung, tình tiết tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, có căn cứ để xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sỹ quan không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng).

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo này vì họ có các tình tiết giảm nhẹ mới như khắc phục thêm hậu quả vụ án; có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức khi đã nhận tội... Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo Quang và Cường nhưng chuyển thành án tù treo, ấn định thời gian thử thách.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), theo đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ.

Tuy nhiên, bị cáo Hằng đã tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải thông qua việc sử dụng 6 bất động sản, vàng và tài sản khác để bồi thường khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo còn tác động gia đình nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, có 38 người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đây là cơ sở để đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, tuyên mức án cho bị cáo Hằng còn từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù.

Đối với bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo này bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 8 năm 6 tháng tù là có căn cứ.

Bị cáo đã tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; chấp nhận dùng tài sản bị kê biên để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo này cũng đã tác động đến gia đình nộp hơn 46 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có; được 38 người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là tình tiết giảm nhẹ mới, có căn cứ đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm án cho bị cáo Định, tuyên phạt mức án từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù./.

Phiên tòa tạm dừng 3 ngày để Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thỏa thuận phương án bồi thường Phiên tòa liên quan vụ án đất đai của Tập đoàn Phúc Sơn tạm dừng để Chủ tịch Hậu thảo luận phương án bồi thường với nhà đầu tư, dự kiến trở lại ngày 3/7.