Hưng Yên triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 10 đối tượng

Ngày 3/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc."

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Văn Đồng (sinh năm 1969), Nguyễn Viết Thắng (sinh năm 1993), Nguyễn Anh Tùng (sinh năm 1995), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên; Bùi Văn Trường (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1984), Trần Văn Toàn (sinh năm 1984), Phạm Đình Thế Anh (sinh năm 1998), Kiều Văn Hùng (sinh năm 1997), Lê Quốc Hiếu (sinh năm 1970), cùng trú tại thành phố Hải Phòng và Vũ Văn Tiến (sinh năm 1994), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua nắm tình hình địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã phát hiện, triệt phá một đường dây "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá, lợi dụng Giải vô địch Bóng đá thế giới (World Cup 2026).

Sau quá trình xác minh, lập chuyên án đấu tranh, lực lượng công an đã làm rõ hành vi phạm tội của 10 đối tượng liên quan. Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ ngày 22-29/6/2026, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để sử dụng vào việc đánh bạc là trên 10,6 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Nghệ An: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026, bắt giữ 11 đối tượng Công an tỉnh Nghệ An cho biết chỉ trong 6 ngày (từ 11 đến 17/6), trùng với thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, số tiền giao dịch đánh bạc đã lên tới hơn 5 tỷ đồng.