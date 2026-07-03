Tuyên phạt 13 năm tù cựu Giám đốc Đại học Huế vì chiếm đoạt tài sản

Sau hai ngày nghị án, chiều 3/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Đại học Huế đã tuyên án đối với các bị cáo Lê Anh Phương (sinh năm 1974, cựu Giám đốc Đại học Huế) và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, cựu Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế).

Theo đó, bị cáo Lê Anh Phương và Nguyễn Văn Vinh bị tuyên phạt lần lượt 13 năm tù và 6 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, điều 355 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 1/7, tuy nhiên do vụ việc phức tạp nên Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài. Cáo trạng xác định, sai phạm diễn ra vào năm 2021, khi bị cáo Lê Anh Phương là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Bị cáo đã trao đổi, thống nhất với ông Phan Thanh Tiến (Phó trưởng phòng Đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) về việc liên kết tổ chức ôn thi và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, cấp giấy chứng nhận tiếng Anh bậc B1 cho 1.050 học viên cao học (gồm 372 học viên khóa K29 và 678 học viên khóa K30 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế).

Sau đó, Lê Anh Phương giao cho Nguyễn Văn Vinh tham mưu ban hành hai thông báo cho học viên 2 khóa cao học trên về quy định mức thu kinh phí ôn thi và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp giấy chứng nhận B1 là 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn mức Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế quy định là 4,9 triệu đồng/học viên.

Tổng số tiền gần 3,9 tỷ đồng thu được gồm hơn 2,7 tỷ đồng tiền chênh lệch mức thu học phí và gần 1,2 tỷ đồng là số tiền 30% Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế trích lại từ nguồn kinh phí ôn thi.

Với số tiền trên, hai bị cáo đã chi gần 760 triệu đồng cho những người thu nhận hồ sơ, in ấn và hoạt động của Phòng Đào tạo sau đại học, còn lại Lê Anh Phương chiếm đoạt 3,07 tỷ đồng, Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt 64,4 triệu đồng.

Vụ án được đánh giá có đồng phạm mang tính chất giản đơn, trong đó đối tượng Lê Anh Phương là người chỉ đạo trực tiếp, ký các văn bản trái quy định để chiếm đoạt tiền nên chịu trách nhiệm chính; Nguyễn Văn Vinh là người tham mưu cho Phương ký văn bản trái quy định và thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Phương nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm với vai trò thực hành./.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù Chiều 27/5, thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ.”

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