“Hô biến” hàng Trung Quốc thành hàng Canada: Bóc trần thủ đoạn trúng thầu thiết bị điện tại Công ty Hải Đăng

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tập trung rà soát các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu làm giả hồ sơ, tài liệu để chiếm đoạt các gói thầu thiết bị điện.

Đứng đầu nhóm này là Đặng Ngọc Minh – Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hải Đăng. Minh đã chỉ đạo cấp dưới tạo lập và sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế, sau đó đưa vào hồ sơ dự thầu. Bằng thủ đoạn tinh vi, xảy ra có hệ thống, các sai phạm đã kéo dài suốt giai đoạn các năm từ 2019 – 2022.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Ngọc Minh đã chỉ đạo Lý Ngọc Thu (con dâu của Minh) – Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy) và Lý Ngọc Tuyết – Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phasetimes, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Sau đó, các đối tượng tiến hành làm giả bộ hồ sơ, tài liệu, “hô biến” thành hàng hóa mang xuất xứ Canada, với đầy đủ thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Các đối tượng Đặng Ngọc Minh (thứ 2 từ trái qua, Lý Ngọc Thu (giữa) và Lý Ngọc Tuyết (thứ 2 từ phải qua) tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Nhờ chiêu trò này, nhóm đối tượng đã trúng thầu hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị Điện lực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 89 tỷ đồng. Hành vi này không chỉ làm sai lệch tính cạnh tranh và công bằng trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đầu tư, mua sắm thiết bị ngành điện, gây thiệt hại lớn về tài sản cho các đơn vị nhà nước.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố thêm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng gian lận trong đấu thầu, đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh để bảo vệ lợi ích công và môi trường kinh doanh lành mạnh./.