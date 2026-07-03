Hà Nội: Cháy lớn tại nhà dân ở phường Kiến Hưng, nghi có người mắc kẹt

Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 3/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở tầng 1, ngôi nhà 4 tầng tại số 11 liền kề, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng (Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy (Công an thành phố Hà Nội) điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15, khu vực số 4, khu vực số 31 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng (xe chỉ huy, xe tải, xe thang) và hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với Công an địa phương, người dân, tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin ban đầu, trong quá trình tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nghi có người mắc kẹt tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.

VietnamPlus sẽ tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn./.

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân, giải cứu 4 người Khoảng 4 giờ 15 ngày 11/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân ở phường Phương Liệt. Đám cháy xuất phát tại phòng ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng 1 tum, diện tích khoảng 40m² mỗi sàn.

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