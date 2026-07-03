Xã hội

Hà Nội: Cháy lớn tại nhà dân ở phường Kiến Hưng, nghi có người mắc kẹt

Vụ cháy tại nhà 4 tầng ở Kiến Hưng, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng loạn và mắc kẹt, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ và dập lửa.

Trung Nguyên-Hùng Mạnh
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh cắt từ clip)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh cắt từ clip)

Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 3/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở tầng 1, ngôi nhà 4 tầng tại số 11 liền kề, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng (Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy (Công an thành phố Hà Nội) điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15, khu vực số 4, khu vực số 31 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng (xe chỉ huy, xe tải, xe thang) và hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với Công an địa phương, người dân, tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin ban đầu, trong quá trình tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nghi có người mắc kẹt tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.

VietnamPlus sẽ tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cháy nhà #Khu đô thị Văn Phú TP. Hà Nội
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