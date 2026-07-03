Quảng Trị: Phát hiện, quy tập một hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại Cửa Việt

Ngày 3/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (Đội 584), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập một hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật quân dụng tại thôn Nhĩ Hạ.

Hài cốt liệt sỹ đã được đưa về quàn tại Đội 584 để quản lý, chăm sóc và hương khói theo quy định. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đồng thời xem xét lấy mẫu sinh phẩm nếu đủ điều kiện nhằm phục vụ giám định ADN, góp phần sớm xác định danh tính và đưa liệt sỹ trở về với gia đình.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công sân bay ở thôn Nhĩ Hạ, xã Cửa Việt, các lực lượng đã phát hiện nhiều dấu vết nghi là di vật của bộ đội. Đội 584 đã tổ chức lực lượng khảo sát thực địa, xác minh thông tin.

Trên cơ sở đối chiếu nguồn tin và phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện một hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật như đế giày, hộp tiếp đạn trung liên, lựu đạn chày, xẻng bộ binh, túi nylon đựng tử sĩ, cúc áo bộ đội, thắt lưng, bát B52 cùng một số hiện vật khác.

Những di vật này là nguồn tư liệu quan trọng, góp phần phục vụ công tác xác minh thông tin, đối chiếu hồ sơ và xác định danh tính liệt sỹ trong thời gian tới, tích cực hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Quảng Trị là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề trong thời gian chiến tranh với nhiều chiến trường ác liệt và số lượng lớn liệt sỹ hy sinh.

Những năm qua, các lực lượng chức năng kiên trì, bền bỉ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ và góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ./.

Quảng Trị: Khẩn trương xác minh nguồn tin, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Câu Nhi Sau khi phát hiện thêm các dấu hiệu địa chất bất thường và thu thập thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại chiến trường Câu Nhi, Quảng Trị. ​

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