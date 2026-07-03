Quảng Trị tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm

Trong hai ngày 2 và 3/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp và trình báo, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, ngăn ngừa tình trạng nuôi nhốt, tàng trữ động vật trái phép.

Cụ thể, ngày 3/7, Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Đồng Lê (Quảng Trị) tiếp nhận và bàn giao 2 cá thể chim ưng Ấn Độ cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Trước đó, anh Trần Văn Sơn (thôn Xuân Phú, xã Đồng Lê) phát hiện hai cá thể chim non bay lạc vào vườn nhà. Sau khi tìm hiểu và biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã chủ động trình báo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là hai cá thể chim ưng Ấn Độ (Accipiter trivirgatus), có tổng trọng lượng khoảng 0,6 kg.

Tại thời điểm tiếp nhận, cả hai cá thể đều có sức khỏe ổn định nhưng còn non, chưa đủ khả năng tự kiếm ăn trong môi trường tự nhiên. Sau khi được bàn giao, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật sẽ thực hiện chế độ chăm sóc chuyên biệt trước khi xem xét thả về tự nhiên khi đủ điều kiện.

Trước đó, sáng 2/7, Công an xã Tuyên Phú phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã và Trạm Kiểm lâm Mai Hóa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp sau quá trình được tuyên truyền, vận động về các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Cụ thể, anh Hoàng Văn Dũng ở thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú giao nộp 1 cá thể cu li (Nycticebus), nặng khoảng 1 kg, thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Công an xã Tuyên Phú phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Trạm Kiểm lâm Mai Hóa tiếp nhận 1 cá thể cu li (Nycticebus) nặng khoảng 1 kg do người dân giao nộp. (Ảnh: TTXVN phát)

Anh Nguyễn Tiến Đạt ở thôn Đức Hóa, xã Tuyên Phú giao nộp 1 cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), nặng khoảng 4 kg, thuộc nhóm IIB.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuyên Phú, Uỷ ban nhân dân xã và Trạm Kiểm lâm Mai Hóa đã hoàn tất các thủ tục bàn giao, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho các cá thể động vật.

Việc người dân chủ động giao nộp, trình báo khi phát hiện động vật hoang dã thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái trên địa bàn./.

Công an xã Tuyên Phú phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã và Trạm Kiểm lâm Mai Hóa tiếp nhận 1 cá thể cu li (Nycticebus) nặng khoảng 1 kg do người dân giao nộp. (Ảnh: TTXVN phát)

Quảng Trị: Liên tiếp tiếp nhận các cá thể tê tê Java nguy cấp để cứu hộ Cả hai cá thể tê tê Java đều trong tình trạng sức khỏe yếu trong đó cá thể phát hiện tại xã Thượng Trạch còn non, nặng khoảng 0,9kg; cá thể được phát hiện tại xã Hướng Hiệp là cá thể cái, nặng 1,2 kg.