Bệnh nhân ung thư người Australia chọn Việt Nam để điều trị nội soi có robot

Ngày 3/7, Hệ thống y tế Vinmec thông tin, một bệnh nhân người Australia đã lựa chọn Việt Nam để điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng phương pháp kỹ thuật cao và hiện đại.

Ông David Valenzuela (quốc tịch Australia) sau khi đi khám và các kết quả sinh thiết xác nhận mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú.

Theo bệnh nhân, các bác sỹ tại Australia đưa ra hai phương án điều trị triệt căn gồm xạ trị hoặc phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt. Sau khi cân nhắc, ông quyết định lựa chọn phẫu thuật nhưng thời gian chờ mổ quá dài do đó ông David đã lựa chọn tới Việt Nam.

Tại Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội), toàn bộ hồ sơ và kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân David được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa và thống nhất lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ cắt toàn bộ tuyến tiền liệt.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công dưới sự chỉ đạo của Phó giáo sư Phạm Văn Bình - Giám đốc Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec cùng ê-kíp phẫu thuật, với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi.

Bệnh nhân David được Phó giáo sư Phạm Văn Bình tư vấn bằng tiếng Anh về quá trình điều trị tại Vinmec Times City. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau mổ, ông David được áp dụng chương trình ERAS (phục hồi sớm sau phẫu thuật). Bệnh nhân có thể ăn uống, vận động sớm và gần như có thể đi lại bình thường chỉ sau 24 giờ. Sau khi trở về nước, bệnh nhân David tiếp tục được theo dõi từ xa thông qua hệ thống Telehealth.

Trường hợp của bệnh nhân trên phản ánh một xu hướng ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế chủ động tìm đến Việt Nam nhờ năng lực chuyên môn, công nghệ hiện đại và mô hình điều trị tích hợp với công nghệ tiên tiến hiện đại. Những thay đổi này từng bước đưa Việt Nam trở thành một điểm đến nổi bật của y học chính xác và y tế công nghệ cao trên bản đồ chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Đây cũng là một trong những nội dung các bệnh viện ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong công tác điều trị theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Làm chủ các kỹ thuật tiên tiến phẫu thuật nội soi robot trong điều trị ung thư Phẫu thuật nội soi bằng robot với nhiều ưu điểm vượt trội như tầm nhìn 3D với độ phân giải cao và phóng đại tối đa, cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ từng cấu trúc giải phẫu nhỏ nhất.