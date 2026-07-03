Kho bạc Nhà nước khẳng định vai trò quản lý tài chính công và chuyển đổi số

Hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa công bố kết quả thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2026 cùng những bước tiến chuyển đổi số.

Tại Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm diễn ra ngày 3/7, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã khẳng định vai trò trụ cột trong quản lý điều hành ngân sách quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng trước biến động khó lường của kinh tế thế giới.

Tính đến ngày 30/6, tổng thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt 1.547.077 tỷ đồng, tương đương 61,16% dự toán năm 2026, trong đó thu nội địa đạt 1.334.037 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 30.379 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 181.842 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế, Hải quan nhằm tập trung nhanh các nguồn thu đồng thời mở rộng mạng lưới thanh toán song phương điện tử với 22 ngân hàng thương mại nhằm hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt trong giao dịch.

Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm diễn ra ngày 3/7. (Ảnh: KBNN)

Song song với công tác thu, việc kiểm soát chi ngân sách Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Chi thường xuyên đạt 695.388 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán. Đặc biệt, lũy kế vốn đầu tư công thanh toán qua Kho bạc Nhà nước đạt 285.914,1 tỷ đồng, bằng 30,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong lĩnh vực huy động vốn, Kho bạc Nhà nước đã phát hành thành công 182.561 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 36,5% kế hoạch năm với kỳ hạn linh hoạt từ 3 đến 30 năm, góp phần ổn định thị trường tài chính và đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương.

Công tác kế toán và minh bạch thông tin tài chính cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024 được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành 98,4%, đồng thời Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2024 cũng được đánh giá cao về tính chính xác và chất lượng cập nhật tình hình tài sản quốc gia.

Điểm nhấn trong hoạt động sáu tháng đầu năm là lộ trình hiện đại hóa thông qua dự án Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) hướng đến năm 2030. Kho bạc Nhà nước đã số hóa thành công các thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1274/QĐ-BTC, đồng thời khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm các giấy tờ cá nhân như Căn cước công dân trong giải quyết thủ tục.

Việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến và gắn mã địa bàn hành chính trên cấu trúc tài khoản mới đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngoài ra, công tác đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS và kho dữ liệu thống kê cũng được triển khai đồng bộ để hỗ trợ quản lý tài chính tại cấp xã từ ngày 1/7/2026./.

Duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% Với nội lực được củng cố và các chính sách linh hoạt và quyết tâm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp đã giúp kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong sáu tháng đầu năm.