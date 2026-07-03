Cục Thống kê: Bảy giải pháp ứng phó để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục biến động khó lường, xung đột vũ trang gia tăng và nhiều yếu tố bất định, kinh tế trong nước của sáu tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 8,18%. Mức tăng trưởng tích cực tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Nội dung trên được bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê nhận định tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội quý 2 và sáu tháng đầu năm 2026, ngày 3/7.

Nền tảng từ các trụ cột kinh tế chủ chốt

Theo Cục trưởng Nguyễn Thị Hương về các chỉ số vĩ mô, kinh tế trong nước tiếp tục duy trì được sự ổn định cần thiết. Lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, tạo dư địa cho các chính sách điều hành khác. Một điểm sáng đáng ghi nhận là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu đã giảm 0,39% so với tháng Năm. Sự sụt giảm này chủ yếu do giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo xu hướng giá nhiên liệu thế giới, từ đó giảm áp lực lên chi phí sinh hoạt của người dân và chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cung cầu các mặt hàng thiết yếu luôn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá.

Trong cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản một lần nữa khẳng định vị thế là “trụ đỡ” vững chắc. Với mức tăng trưởng ổn định, khu vực này không chỉ bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho nhu cầu nội địa mà còn đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu. Sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, trong khi hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng nhờ việc tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đặc biệt, lĩnh vực du lịch và tiêu dùng trong nước đã có những bước tiến khá dài với lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức tăng cao, phản ánh sức hút của thị trường nội địa đối với bạn bè thế giới. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Cục trưởng Nguyễn Thị Hương cung cấp cái nhìn chi tiết về kết quả đạt được trong nửa đầu năm. (Ảnh: Cục Thống kê)

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hương cũng thẳng thắn nhìn nhận trong sáu tháng cuối năm 2026, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động về kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, doanh nghiệp, Nhân dân cả nước và sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Các ngành, các cấp, địa phương tăng cường cập nhật, dự báo tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân.

Kịch bản ứng phó linh hoạt và đồng bộ

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong sáu tháng cuối năm, Cục Thống kê đã đề xuất bảy nhóm giải pháp trọng tâm. Nhiệm vụ hàng đầu và mang tính quyết định chính là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Hương kiến nghị các cơ quan chức năng cần theo dõi sát diễn biến kinh tế và chính trị thế giới, đặc biệt là các xung đột tại khu vực Trung Đông, biến động giá dầu, chi phí vận tải và tỷ giá. Việc kịp thời cập nhật các kịch bản tăng trưởng và lạm phát sẽ giúp Chính phủ có những quyết sách chủ động. Trong đó, quản lý giá xăng dầu linh hoạt và tránh điều chỉnh đồng thời các mặt hàng do Nhà nước quản lý là giải pháp trực diện để giảm áp lực lạm phát.

Thứ hai, việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp cần được đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là câu chuyện sản xuất đơn thuần mà còn là việc đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Sự phát triển của chăn nuôi an toàn sinh học, quy mô tập trung theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số sẽ là chìa khóa để ngành nông nghiệp bứt phá, thoát khỏi lối mòn sản xuất nhỏ lẻ.

việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp cần được đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ ba, sản xuất công nghiệp cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa, chủ động quản trị rủi ro chuỗi cung ứng và đa dạng hóa nguồn cung nguyên vật liệu. Trong bối cảnh logistics vẫn là điểm nghẽn, việc kiểm soát chi phí vận tải và đẩy nhanh tháo gỡ thủ tục hành chính để khơi thông nguồn vốn đầu tư công là vô cùng cấp thiết. Đồng thời, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị doanh nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng sẽ tạo ra sức bật mới cho ngành công nghiệp.

Thứ tư, thị trường nội địa cần được coi trọng hơn thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng và kết nối cung cầu. Việc phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại sẽ giúp thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống.

Thứ năm là chiến lược thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Thay vì chỉ chú trọng vào số lượng, bà Hương khuyến nghị các doanh nghiệp cần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Việc tận dụng tối đa các FTA và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe sẽ giúp hàng hóa Việt Nam đứng vững trên thị trường toàn cầu. Đồng hành với đó là sự phát triển của hệ thống logistics để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho nông, lâm, thủy sản.

Thứ sáu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải được thực hiện một cách thực chất và mạnh mẽ hơn. Theo Lãnh đạo Cục Thống kê, việc cắt giảm chi phí tuân thủ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ tạo ra sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong các dự án công nghệ cao, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Sự liên kết chặt chẽ giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước sẽ giúp nâng cao sức chống chịu của toàn bộ nền kinh tế.

Cuối cùng là nhiệm vụ không kém phần quan trọng, bà Hướng nhấn mạnh đến việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh và chủ động ứng phó thiên tai. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết như mưa lũ, hạn hán hay xâm nhập mặn, việc bảo vệ sản xuất nông nghiệp và phòng chống cháy rừng phải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội cần tiếp tục được triển khai hiệu quả để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, từ đó giữ vững sự ổn định xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân./.

Duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% Với nội lực được củng cố và các chính sách linh hoạt và quyết tâm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp đã giúp kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong sáu tháng đầu năm.