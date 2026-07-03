Sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm tăng trưởng tích cực

Ngày 3/7, báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Cục Thống kê cho thấy sản xuất công nghiệp trong quý 2 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung sáu tháng đầu năm, chỉ số IIP toàn ngành tăng 10,8%, vượt xa mức tăng 8,7% của cùng kỳ năm 2025 và là kết quả khả quan nhất trong chuỗi tăng trưởng các năm từ 2019 đến nay.

Trong các ngành công nghiệp cấp 1, ngành chế biến-chế tạo khẳng định vai trò động lực chính với mức tăng 11,4%, đóng góp 8,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Tiếp theo là ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng có sự phục hồi đáng kể khi tăng 5,8% sau khi đã giảm 3,5% vào cùng kỳ năm trước. Riêng, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 8,9%.

Xét theo các ngành công nghiệp trọng điểm cấp 2, nhiều lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng hai con số đầy ấn tượng trong nửa đầu năm. Dẫn đầu là sản xuất kim loại với mức tăng 21,5%, sản xuất xe có động cơ tăng 17,7% và sản xuất đồ uống tăng 15,4%. Các nhóm ngành sản xuất phương tiện vận tải, hóa chất, sản phẩm từ khoáng phi kim loại và sản phẩm điện tử, máy vi tính cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định từ 10,9% đến 15,0%. Tuy nhiên, một số ngành vẫn gặp khó khăn hoặc có mức tăng trưởng thấp, như ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan chỉ tăng 4,0%, đặc biệt ngành khai thác than cứng và than non ghi nhận mức giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Sự phục hồi của nền công nghiệp diễn ra trên diện rộng khi chỉ số sản xuất sáu tháng tăng trưởng ở cả 34 địa phương trên cả nước. Một số tỉnh thành đạt mức tăng IIP đột phá nhờ sự bứt phá của ngành chế biến-chế tạo và năng lượng. Điển hình như Quảng Ninh tăng 37,8%, Hà Tĩnh tăng 30,7%, Ninh Bình tăng 27,7% và Phú Thọ tăng 25,8% ở mảng chế biến, chế tạo. Đối với ngành sản xuất và phân phối điện, Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng cao nhất với 48,3%, tiếp sau là Phú Thọ và Điện Biên. Ở chiều ngược lại, một số địa phương Lạng Sơn, Lai Châu, Đà Nẵng và Cần Thơ có chỉ số tăng thấp hoặc sụt giảm do sự đình trệ trong hoạt động khai khoáng và sản xuất điện tại khu vực.

Về danh mục sản phẩm, nhiều mặt hàng công nghiệp chủ lực có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, tiêu biểu là xe máy tăng 32,9%, ôtô tăng 26,9%, thép cán tăng 23,3% và thủy hải sản chế biến tăng 21,6%. Các sản phẩm khác như đường kính, bia, sơn hóa học và dầu mỏ thô khai thác cũng đạt mức tăng trưởng khả quan. Ngược lại, một số sản phẩm ghi nhận sự sụt giảm sản lượng gồm phân hỗn hợp NPK giảm 8,3%, bột ngọt giảm 8,2%, than sạch và giày dép da cùng giảm 5,7%. Điểm sáng đáng chú ý là chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến-chế tạo sáu tháng đầu năm tăng 10,8%, cao hơn mức 9,8% của cùng kỳ năm trước, cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường đầu ra.

Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến-chế tạo bình quân sáu tháng đã giảm xuống còn 82,2% so với mức 85,7% của cùng kỳ năm 2025. Về tình hình lao động, số lượng làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/6/2026 tăng 3,1% so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng lao động mạnh nhất với 3,1%, tiếp đến là khu vực ngoài Nhà nước tăng 2,4% và khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,4%./.

Duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% Với nội lực được củng cố và các chính sách linh hoạt và quyết tâm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp đã giúp kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong sáu tháng đầu năm.