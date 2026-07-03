Chỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới trong khi đồng USD giảm mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones chạm mức cao kỷ lục mới, còn đồng USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng, làm giảm kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất sớm và thúc đẩy dòng vốn luân chuyển từ nhóm cổ phiếu công nghệ sang cổ phiếu công nghiệp.

Trên phố Wall, chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, đóng cửa ở mức 52.900,07 điểm, thiết lập mức kỷ lục mới, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm phiên thứ hai liên tiếp, giảm 0,8% xuống 25.832,67 điểm. Chỉ số S&P 500 đi ngang ở mức 7.483,24 điểm.

Báo cáo mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, chỉ bằng khoảng 50% so với mức dự báo. Dữ liệu tăng trưởng việc làm của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm. Dù vẫn ghi nhận đà tăng trưởng dương, song các con số này đã làm phai nhạt phần nào bức tranh tươi sáng của nền kinh tế số một thế giới.

Thời gian qua, thị trường luôn chuẩn bị cho kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào năm 2026, nhất là khi tân Chủ tịch Kevin Warsh tập trung hoàn toàn vào mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả dựa trên đánh giá rằng thị trường lao động vẫn đang vững mạnh.

Tuy nhiên, số liệu mới đã làm thay đổi góc nhìn này. Chuyên gia Steve Sosnick từ Interactive Brokers nhận định: "Số liệu việc làm khá tệ, đồng nghĩa với việc khả năng Fed tăng lãi suất trong ngắn hạn đã giảm xuống."

Đồng bạc xanh trượt giá khi thị trường tương lai điều chỉnh lại các dự báo về chính sách của Fed. Dẫu vậy, chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada của StoneX cho rằng một báo cáo việc làm đơn lẻ kém lạc quan vẫn chưa đủ sức tạo ra bước ngoặt mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.

Ông nhấn mạnh báo cáo này khó có thể thay đổi tầm nhìn chiến lược của Fed, đặc biệt khi lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách.

Tại châu Âu, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cũng lập kỷ lục mới, tăng 2,2% lên 25.580,88 điểm trong bối cảnh liên minh cầm quyền tại Đức vừa đạt được thỏa thuận về các cuộc cải cách sâu rộng đối với hệ thống thuế, lao động và lương hưu nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Chỉ số FTSE 100 của London tăng 1,7% lên 10.652,87 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng 1,7% lên 8.474,86 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 2/7, chỉ số VN-Index giảm 0,86 điểm (0,05%) xuống 1.866,35 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 6,43 điểm (2,05%) xuống 306,73 điểm./.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đè nặng lên chứng khoán châu Á Giới phân tích nhận định đợt bán tháo phản ánh tâm lý lo ngại về mức định giá đắt đỏ của nhóm cổ phiếu AI và rủi ro từ các khoản đầu tư khổng lồ chưa mang lại biên lợi nhuận tương xứng.