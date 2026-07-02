Phát hành chứng khoán hiệu quả tạo động lực cho tăng trưởng bền vững

Hoạt động phát hành chứng khoán giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực tài chính đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và uy tín trên thị trường. Những yếu tố đó sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hội nhập sâu rộng với thị trường vốn khu vực và quốc tế.

Đây là nội dung được bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh tại Hội nghị “Phát hành chứng khoán-Động lực cho tăng trưởng kinh tế,” diễn ra ngày 2/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các quy định mới về hoạt động phát hành chứng khoán, tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý, các đơn vị vận hành thị trường và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Kênh huy động vốn trung và dài hạn

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững cùng mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, việc huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển có ý nghĩa quyết định. Trong đó, thị trường chứng khoán giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh thị trường chứng khoán giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, nền kinh tế. (Ảnh: UBCKNN)

Theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Năm 2025, tổng giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 763,5 nghìn tỷ đồng. Đến giữa tháng 6/2026, giá trị huy động thông qua phát hành cổ phiếu đạt 114,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 148,8 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025.

“Những con số này phản ánh thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy tốt hơn vai trò huy động và phân bổ nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của môi trường quốc tế,” Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá.

Môi trường minh bạch, chuyên nghiệp

Thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao và đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, như Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và mới đây nhất là Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương chia sẻ việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý không nhằm siết chặt hoạt động huy động vốn, mà hướng tới xây dựng một môi trường phát hành minh bạch, chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn.

Hội nghị “Phát hành chứng khoán-Động lực cho tăng trưởng kinh tế,” diễn ra ngày 2/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: UBCKNN)

Về điều này, ông Khương Tiến Hùng, Trưởng ban Quản lý Chào bán Chứng khoán, cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hệ thống hóa và giới thiệu những nội dung quan trọng của pháp luật về chào bán, phát hành chứng khoán, những điểm cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tổ chức phát hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động. Liên quan đến các quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng giới thiệu những nội dung mới của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP để các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và các thành viên thị trường có thể nghiên cứu, triển khai thống nhất và đúng quy định.

Tại hội nghị, bà Vũ Thị Thúy Ngà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chia sẻ về cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu từ chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Hà Nội với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã dành nhiều thời lượng để Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội trực tiếp trao đổi, giải đáp các quy định về phát hành trái phiếu, điều kiện, hồ sơ, phương án phát hành và quản trị nguồn tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, tổ chức cung cấp dịch vụ, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản bảo đảm...

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá cao sự tham dự tích cực và các ý kiến trao đổi sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu đến từ các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ huy động vốn trên thị trường chứng khoán, mạnh dạn xây dựng chiến lược phát hành cổ phiếu, trái phiếu phù hợp với định hướng phát triển dài hạn đồng thời với việc áp dụng quản trị tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về phía cơ quan quản lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao; Tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tăng cường ứng dụng công nghệ và dịch vụ trực tuyến trong quản lý, giám sát; Tiếp tục tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp và các thành viên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn, cổ phần hóa và thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về chào bán phát hành chứng khoán tại Hà Nội vào ngày 7/7./.

Dự án Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp tháng 10 Dự thảo Luật Chứng khoán tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và phát triển ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực chứng khoán.