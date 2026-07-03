Duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%

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Ngày 3/7, Cục Thống kê công bố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, cho thấy sức phục hồi và phát triển nền kinh tế. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 ước tính đạt mức tăng trưởng khá với tốc độ 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của hệ thống chính trị mà còn cho thấy sức chống chịu bền bỉ của nền kinh tế trước những biến động phức tạp từ thị trường thế giới.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết tính chung sáu tháng đầu năm, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm 2025. Trong sự khởi sắc chung này, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận sự bứt phá với mức tăng 9,81%, đóng góp 47,20%. Trong khi, khu vực dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng tốt ở mức 8,09%, đóng góp 47,14%.

Động lực từ sản xuất công nghiệp

Phân tích sâu hơn về các động lực tăng trưởng, bà Hương cho biết khu vực công nghiệp và xây dựng đã đóng vai trò là "đầu tàu" thúc đẩy nền kinh tế trong nửa đầu năm. Sự phục hồi mạnh mẽ của các đơn hàng xuất khẩu cùng hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công đã tạo ra một lực đẩy cộng hưởng. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp sáu tháng đầu năm 2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp tới 40,35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vị thế là động lực chính với tốc độ tăng trưởng 10,23%. Theo bà Nguyễn Thị Hương, sự tăng trưởng này có được là nhờ các nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng và khả năng thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trước yêu cầu mới của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các lĩnh vực sản xuất và phân phối điện tăng 9,34%; Ngành cung cấp nước và xử lý chất thải tăng 7,72%; Ngành khai khoáng tăng 6,67%. Ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng 9,51%, đóng góp đáng kể 6,85% vào mức tăng chung, cho thấy hiệu quả của việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và sự ấm dần lên của thị trường bất động sản.

Bà Nguyễn Thị Hương cho biết sự tăng trưởng này có được là nhờ các nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng và khả năng thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trước yêu cầu mới của thị trường quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khi đó, khu vực dịch vụ chứng kiến sự sôi động trở lại của các hoạt động thương mại, vận tải và du lịch. Nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao cùng với sự nhộn nhịp trong lưu thông hàng hóa đã đưa giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ sáu tháng đầu năm 2026 tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vẫn duy trì mức tăng trưởng cao (ngành vận tải và kho bãi tăng 10,18%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,67%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,05%). Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giữ vững với mức tăng 7,97%, tạo nền tảng cho việc cung ứng vốn và dịch vụ cho nền kinh tế. Ngoài ra, các hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 8,99%, cho thấy sự chuyên nghiệp hóa và nhu cầu dịch vụ doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng.

Bên cạnh đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận những đóng góp trong cơ cấu tăng trưởng chung với vai trò là "bệ đỡ" quan trọng, đảm bảo an ninh lương thực và ổn định xã hội. Trong đó, ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định ở mức 3,57%, không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn mở rộng được thị trường xuất khẩu. Ngành thủy sản ghi nhận mức tăng 4,88% nhờ sự phục hồi của nhu cầu thế giới và việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, đánh bắt.

Về cơ cấu kinh tế sáu tháng đầu năm, khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,52%, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 37,66%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,61%, giảm nhẹ so với mức 11,28% của cùng kỳ năm 2025, cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa đang diễn ra đúng lộ trình.

Đáng chú ý, các số liệu về sử dụng GDP cho thấy một tín hiệu rất tích cực, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh 20,18%, phản ánh khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, tích lũy tài sản tăng 15,2% và tiêu dùng cuối cùng tăng 8,15% là những minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng vào triển vọng kinh tế dài hạn.

Nỗ lực bứt phá từ nội lực

Dù đạt được những con số tăng trưởng ấn tượng, nhưng bức tranh kinh tế Việt Nam không thể tách rời khỏi bối cảnh thế giới đầy biến động. Bà Nguyễn Thị Hương phân tích trong sáu tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và khó dự đoán. Các xung đột vũ trang kéo dài tại Trung Đông đã làm gia tăng rủi ro đối với hòa bình toàn cầu, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng và chi phí vận tải quốc tế.

Trong khi lạm phát toàn cầu có dấu hiệu gia tăng trở lại và điều kiện thị trường tài chính thắt chặt hơn, nhiều tổ chức quốc tế lớn đã phải điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên hợp quốc (UN) và Fitch Ratings cùng điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm. Cụ thể, các mức dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2026 dao động ở mức khá thấp, từ 2,4% đến 3,1%.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức quốc tế nhận định tăng trưởng của Việt Nam sẽ dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, trong khi tăng trưởng của Indonesia được dự báo từ 4,7-5,2%, Malaysia từ 4,2-4,7%, Philippines từ 3,2-4,4%, Singapore từ 3,0-3,5% và Thái Lan chỉ ở mức 1,5-1,8% và Việt Nam được dự báo đạt mức tăng trưởng từ 6,5% đến 7,2%. Những con số này minh chứng cho sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách điều hành và tiềm năng của kinh tế Việt Nam.

Để có được kết quả này, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đóng vai trò then chốt. Việc tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 đã tạo ra một khí thế mới trong các Bộ, ngành và địa phương. Một trong những bước ngoặt quan trọng là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng sự đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Bà Hương nhận định việc tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính đã thực sự tạo ra "không gian phát triển mới" và tăng cường liên kết vùng. Điều này giúp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nNhà nước. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ sang kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi xanh, Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tái cấu trúc chuỗi giá trị và đáp ứng các yêu cầu của thị trường toàn cầu./.

Tăng trưởng kinh tế Hải Phòng cao nhất trong 5 năm 6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng có 10/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Tăng trưởng GRDP của Hải Phòng ước đạt 11,31%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây.