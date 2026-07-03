Quảng Trị: Cứu hộ kịp thời một du khách bị sóng biển cuốn trôi

Chiều 3/7, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết, một nhân viên cứu hộ của đơn vị đã kịp thời cứu sống một du khách bị sóng biển cuốn trôi khi đang tắm biển.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, một đoàn khách cùng nhau xuống tắm tại bãi biển Cửa Tùng. Thời điểm này, khu vực bờ biển xuất hiện sóng lớn, dòng chảy mạnh khiến một người đàn ông 49 tuổi, quê xã Bến Hải, bị cuốn ra xa bờ khoảng 40 m.

Phát hiện sự việc, ông Hoàng Văn Đức (sinh năm 1967), trú tại thôn Hòa Lý Hải, xã Cửa Tùng, nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại bãi tắm, lập tức triển khai phương án ứng cứu.

Không quản ngại hiểm nguy, ông nhanh chóng mặc áo phao, mang theo phao cứu sinh bơi ra ứng cứu.

Khi tiếp cận, nạn nhân đã gần bất tỉnh và có dấu hiệu chìm dần xuống nước. Ông Đức nhanh chóng buộc nạn nhân vào phao cứu sinh, đồng thời tiến hành sơ cứu ngay trên mặt nước.

Sau khoảng 10 phút, nạn nhân dần hồi tỉnh. Tiếp đó, ông Đức dìu nạn nhân bơi ngược dòng nước để vào bờ. Do sóng lớn và dòng chảy mạnh, phải mất hơn 30 phút vật lộn với sóng biển ông mới đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân biết bơi nhưng do gặp sóng lớn và dòng nước chảy xiết nên bị cuốn ra xa, nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức và đuối nước.../.

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