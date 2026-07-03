Hà Nội gia hạn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ đến hết năm 2026

Ngày 3/7, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giúp hành khách là người dân được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có đủ thời gian tiếp cận, làm quen, chuyển đổi sử dụng thẻ ảo và Căn cước công dân...

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội gia hạn thời gian sử dụng thẻ vé giao thông miễn phí mẫu cũ (thẻ không gắn chip) đến hết ngày 31/12/2026.

Trước đó, ngày 23/6, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội thông báo đang phát hành và thực hiện đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khách hàng đăng ký sử dụng và gia hạn (mua vé) thẻ vé giao thông sẽ sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Kể từ ngày 1/7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố, tất cả các thẻ vé điện tử (thẻ ảo và thẻ vật lý) đã được phát hành và đang lưu hành trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng trên toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thẻ miễn phí (thẻ nhựa không gắn chip) tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/7. Từ ngày 1/8 thẻ miễn phí (thẻ nhựa không gắn chip) không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Đối tượng miễn phí là người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ ảo (thẻ phi vật lý) khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá.

Ngoài ra, các đối tượng miễn phí là người có công, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo sử dụng thẻ ảo (thẻ phi vật lý) hoặc có thể đăng ký phát hành thẻ vật lý có gắn chip để sử dụng khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá.

Về quy trình đăng ký làm thẻ vé giao thông điện tử, khách hàng có nhu cầu đăng ký mới, đổi vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông có thể đăng ký online qua website: https://vedientuonline.com.vn” hoặc tải APP “Thẻ vé giao thông HN” để sử dụng thẻ vé giao thông ảo.

Điểm đổi thẻ trực tiếp tại Số 1 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Hà Nội. Toàn bộ thẻ vé điện tử được kiểm soát trên thiết bị kiểm soát gắn trên phương tiện xe buýt.

Quy trình kiểm soát vé như sau: Đối với khách hàng mua vé lượt thanh toán bằng tiền mặt, khi hành khách lên xe, nhân viên phục vụ thực hiện bán vé lượt từ thiết bị, bấm nút “Vé lượt.”

Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến, hiển thị số tiền trên thiết bị. Nhân viên phục vụ thực hiện in vé, giao vé và thu tiền mặt trực tiếp từ hành khách. Hành khách giữ vé trong suốt hành trình di chuyển.

Đối với khách hàng mua vé lượt thanh toán bằng thẻ vé giao thông ảo (Tài khoản giao thông) trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên.

Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến và trừ (tạm giữ) số tiền trên.

Tại cửa xuống, khi xuống, hành khách thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR ứng dụng qua đầu đọc của thiết bị kiểm soát tại cửa xuống. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền theo cự ly di chuyển của khách và thực hiện hoàn tiền cho khách (nếu thừa).

Trường hợp hành khách không thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR ứng dụng qua đầu đọc của thiết bị kiểm soát tại cửa xuống thì hệ thống tự động ghi nhận cự ly di chuyển của khách đến hết điểm cuối của tuyến (bằng đúng số tiền đã tạm giữ). Thiết bị kiểm soát tại cửa xuống thì hệ thống tự động ghi nhận cự ly di chuyển của khách đến hết điểm cuối của tuyến (bằng đúng số tiền đã tạm giữ).

Đối với hành khách dùng vé theo thời gian (vé ngày/tuần/tháng), tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên.

Hệ thống tự động kiểm tra thời hạn và xác thực tính hợp lệ của thẻ trước khi vào xe. Trường hợp thẻ hợp lệ, thiết bị kiểm soát trên xe sẽ phát thông báo là “Thẻ hợp lệ xin mời đi qua.”

Trường hợp không hợp lệ, thiết bị kiểm soát sẽ phát thông báo tùy theo từng trường hợp như: thẻ chưa gia hạn; thẻ không đúng tuyến; thẻ đã bị khóa; thẻ đã bị vô hiệu hóa; thẻ không hợp lệ (cho các trường hợp còn lại).

Tại cửa xuống, hành khách thực hiện chạm thẻ hoặc quét mã ứng dụng tại thiết bị kiểm soát cửa xuống để hệ thống ghi nhận lịch sử chuyến đi, phục vụ công tác thống kê mật độ hành khách và phân bổ doanh thu liên tuyến./.

Hà Nội hoàn tất điều kiện miễn vé xe buýt trong khu vực Vành đai 1 Việc hoàn thiện hệ thống vé điện tử liên thông và chính sách miễn vé xe buýt trong Vành đai 1 được kỳ vọng thúc đẩy người dân chuyển sang giao thông công cộng, giảm phát thải đô thị.