Tăng cường hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 247/2026/NĐ-CP quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Trong đó, Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù gồm: Thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; dạy nghề, vay vốn, tìm việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng; thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật của người chấp hành xong hình phạt tù.

Theo quy định, người chấp hành xong hình phạt tù khi tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp thì được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với người học nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền chính sách hỗ trợ đào tạo nghề.

Người chấp hành xong hình phạt tù được xem xét vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về việc làm, tín dụng chính sách và pháp luật có liên quan; được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tạo việc làm theo quy định của pháp luật về việc làm.

Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong hình phạt tù và yêu cầu của thị trường lao động, Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ đạo, phối hợp với tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định của pháp luật về việc làm; đồng thời tiếp nhận, cập nhật thông tin, hỗ trợ kết nối việc làm phù hợp với khả năng, nhu cầu của người lao động và điều kiện thực tế của thị trường lao động; ưu tiên tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người chấp hành xong hình phạt tù không có nguồn thu nhập ổn định, thiếu kỹ năng nghề, có nguy cơ tái phạm cao...; tập trung kết nối người chấp hành xong hình phạt tù với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Cán bộ ngân hàng và lực lượng công an đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các khách hàng (là người chấp hành xong án phạt tù) sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. (Ảnh Khiếu Tư/TTXVN)

Nhằm củng cố niềm tin, ý chí, nghị lực, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa vi phạm pháp luật, người chấp hành xong hình phạt tù sẽ được trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý.

Nội dung trợ giúp bao gồm:

- Xóa bỏ mặc cảm, tự ti;

- Rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng;

- Nâng cao khả năng tự giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ xã hội.

Việc trợ giúp về tâm lý được thực hiện ngay khi người chấp hành xong hình phạt tù trở về nơi cư trú, thông qua các hình thức sau:

- Tư vấn riêng, tư vấn nhóm;

- Cung cấp thông tin, tài liệu theo nhu cầu;

- Sinh hoạt cộng đồng, diễn đàn, chuyên đề;

- Tư vấn qua môi trường mạng, trang thông tin điện tử, thư điện tử, điện thoại và phương tiện thông tin, truyền thông khác.

Người chấp hành xong hình phạt tù được hướng dẫn, giới thiệu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để được hỗ trợ thủ tục pháp lý cần thiết khi tham gia tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, hành chính; khi giao kết hợp đồng dân sự; thực hiện thủ tục xóa án tích, cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định quy định mô hình tái hòa nhập cộng đồng là hình thức tổ chức phối hợp giữa cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn nhằm giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân các cấp quyết định xây dựng một hoặc một số mô hình tái hòa nhập cộng đồng sau:

- Mô hình quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng;

- Mô hình câu lạc bộ, tổ liên gia, tổ tự quản, tổ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng;

- Các mô hình khác phù hợp với tình hình thực tế theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan./.

Dạy nghề là bước chuẩn bị để phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thời gian qua, công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.