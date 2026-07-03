Ninh Bình bàn giao hơn 2.100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ giám định ADN

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, từ tháng 5/2026 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai quật gần 3.000 ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 72 nghĩa trang. Trong đó, số mẫu thu được là trên 2.700 mẫu.

Tính đến nay, trên 2.100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.

Quá trình triển khai thực hiện công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" sự tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Các xã, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện như tổ chức gặp mặt các thân nhân liệt sỹ có mộ trong nghĩa trang để phổ biến, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước; huy động các tổ chức quần chúng nhân dân trong việc thực hiện; tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình kỹ thuật.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc do việc quy tập và di chuyển mộ liệt sỹ qua nhiều giai đoạn khiến thông tin trên bia mộ, sơ đồ và hồ sơ lưu trữ không còn đầy đủ, gây khó khăn trong xác định vị trí và tổ chức khai quật. Hài cốt liệt sỹ sau thời gian dài bị phân hủy mạnh, khó phân biệt với dị vật, trong khi đây là công việc đặc thù “không thể làm lại lần thứ hai”…

Để triển khai lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định hướng dẫn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về "Chiến dịch 500 ngày đêm."

Các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên lực lượng làm nhiệm vụ; căn cứ tình hình thực tiễn, thành lập mới, bổ sung các lực lượng để đảm bảo tiến độ chất lượng an toàn.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở: Y tế, Nội vụ, Công an tỉnh, các ban, ngành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong toàn bộ quá trình thực hiện các khâu, các bước lấy mẫu, bảo đảm đầy đủ nguồn lực về kinh phí, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sỹ; ưu tiên đầu tư, bổ sung các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tỉnh Ninh Bình thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 7.839 mộ chưa xác định được thông tin trong 250 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), giữ vững ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối./.

Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm ADN cho hơn 25.000 thân nhân liệt sỹ Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ, phục vụ đối chiếu, giám định và xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.