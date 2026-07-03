Tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang vào ngày 6/7

Chiều 3/7, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn tiến hành phần tranh luận. Sau đó, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Nhiều kiến nghị của các nhà đầu tư

Về diễn biến vụ án, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách nhằm sử dụng cá nhân.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm về các kháng cáo, tại phần tranh luận, các bị hại và luật sư bào chữa tiếp tục đưa ra đề nghị xác định tư cách của các nhà đầu tư là bên thứ ba ngay tình.

Trước khi tham gia dự án, họ được tiếp cận các quyết định giao đất, quy hoạch… Vì thế, họ hoàn toàn tin tưởng, không thể biết, không buộc phải biết về những thiếu sót sau này.

Các nhà đầu tư đề nghị Tòa công nhận hợp đồng đã ký kết và xác định Tập đoàn Phúc Sơn là bị đơn dân sự để thực hiện nghĩa vụ với khách hàng, đồng thời làm rõ dòng tiền mà họ đã nộp cho công ty, ai hưởng lợi suốt 10 năm qua…

Theo đó, trong phần tranh luận, luật sư Hoàng Văn Hướng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 157 bị hại đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét kỹ lưỡng về dòng tiền liên quan dự án.

Theo luật sư, cơ quan chức năng chưa làm rõ dòng tiền, buộc bị cáo Hậu phải bồi thường là chưa phản ánh bản chất của vụ án vì dòng tiền của nhà đầu tư đã hòa vào vốn đầu tư. Việc chưa bóc tách dòng tiền cũng dẫn đến việc không thể thi hành phần dân sự vì tiền đã được chuyển hóa vào tài sản.

Nội dung bản án sơ thẩm buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 7.030 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Bởi bị cáo Hậu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, nắm giữ 99,1% cổ phần công ty…

Về nội dung này, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận nội dung kháng cáo của các nhà đầu tư để hủy quyết định bản án sơ thẩm phần trách nhiệm dân sự để buộc Công ty Phúc Sơn phải chịu trách nhiệm thay vì bị cáo Hậu.

Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa phiên tòa điều hành phiên xét xử phúc thẩm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đối đáp với quan điểm của luật sư và ý kiến của người bị hại, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, tại thời điểm xảy ra vụ án, Dự án Khu trung tâm đô thị-thương mại-dịch vụ-tài chính-du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Tập đoàn Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, cũng chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị… nhưng Tập đoàn Phúc Sơn đã truyền thông, quảng bá bán hàng.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Hợp đồng bị vô hiệu do các nhà đầu tư bị lừa dối, xác định các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng, giải quyết hợp đồng vô hiệu phải dựa trên các quy định của pháp luật…

Các bị cáo mong được hưởng khoan hồng của pháp luật

Sau phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án. Là bị cáo đầu tiên được trình bày lời nói sau cùng trước Hội đồng xét xử, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cho hay, bị cáo hoàn toàn tôn trọng phán quyết của Tòa án cấp phúc thẩm.

Bị cáo cũng chia sẻ về nỗi trăn trở với khách hàng liên quan dự án này hơn 10 năm qua.

Bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến-Bộ Quốc phòng) trong lời nói sau cùng của mình đã bày tỏ rằng, bị cáo phạm tội là điều đáng tiếc, đau xót. Bị cáo mong muốn được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Cùng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) bày tỏ lòng cảm ơn với đại diện Viện Kiểm sát khi đã xem xét đến các tình tiết mới để đề nghị cho bị cáo được hưởng án tù treo. Bị cáo mong Hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát.

Với các bị cáo còn lại đều thể hiện sự ăn năn hối hận, mong Tòa phúc thẩm xem xét cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, được hưởng mức án thấp hơn.

Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ nghị án, sau đó tuyên án vào ngày 6/7 tới./.

Vụ án sân bay Nha Trang: Viện Kiểm sát trình bày quan điểm về các kháng cáo Viện Kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang.