Quảng Trị: Khởi tố 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 7kg ma túy

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 7kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan Công an, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Tân Gianh bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1992, trú thôn Đông Phúc, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm khoảng 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định thêm các đối tượng liên quan trong đường dây.

Sau khi được vận động, Hoàng Viết Toàn (sinh năm 2001, trú Tổ dân phố 1 Phú Vinh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) đã đến cơ quan Công an đầu thú, tự nguyện giao nộp khoảng 3kg ma túy tổng hợp dạng đá và khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại nhà riêng đối tượng Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp tục đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Hiếu, trú Tổ dân phố 1 Mỹ Cương, phường Đồng Sơn (Quảng Trị).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng "nước vui." Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hoàng Trung Hiếu là đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng "nước vui," 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 ôtô cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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