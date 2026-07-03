Không ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí, bao gồm: các hành vi vi phạm hành chính trong tổ chức thực hiện pháp luật tiết kiệm, chống lãng phí quy định tại Điều 5 Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí.

Các hành vi vi phạm hành chính do thực hiện các hành vi gây lãng phí và các hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí khác không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi không ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí

Về vi phạm quy định về thời hạn ban hành, nội dung của Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định quy định: phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí so với thời hạn quy định dưới 30 ngày.

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí hoặc ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 30 ngày trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 nêu trên.

Phạt đến 10 triệu đồng nếu không tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí

Đối với vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã ban hành, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi tổ chức thực hiện không đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí; không phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi báo cáo không trung thực về kết quả, số liệu công tác tiết kiệm, chống lãng phí

Đối với vi phạm về thời hạn, nội dung báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định dưới 15 ngày.

Phạt tiền đối với hành vi báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí không đúng thời hạn quy định: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí hoặc báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 30 ngày trở lên.

Phạt tiền đối với một trong các hành vi sau đây: phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí không đảm bảo đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định của pháp luật; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi cố ý báo cáo không chính xác, không trung thực về kết quả, số liệu liên quan đến công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạt đến 3 triệu đồng đối với hành vi cập nhật không đầy đủ dữ liệu về tiết kiệm, chống lãng phí vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Đối với vi phạm quy định về cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định quy định: Phạt cảnh cáo đối với hành vi cập nhật từng loại thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định dưới 15 ngày.

Phạt tiền đối với hành vi cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí không đúng thời hạn quy định: phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi cập nhật từng loại thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 15 ngày đến dưới 30 ngày; phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không cập nhật từng loại thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí hoặc cập nhật từng loại thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 30 ngày trở lên.

Phạt tiền đối với một trong các hành vi sau đây: Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi cập nhật không đầy đủ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định pháp luật; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi cố ý cập nhật dữ liệu không chính xác, không trung thực.

Phạt đến 8 triệu đồng đối với hành vi không công khai về tiết kiệm, chống lãng phí chậm từ 30 ngày trở lên

Đối với vi phạm quy định về thời hạn, nội dung và hình thức công khai về tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây: công khai về tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định dưới 15 ngày; công khai về tiết kiệm, chống lãng phí không đúng hình thức theo quy định.

Phạt tiền đối với hành vi công khai về tiết kiệm, chống lãng phí không đúng thời hạn quy định: phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi công khai về tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 15 ngày đến 30 ngày; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi không công khai về tiết kiệm, chống lãng phí hoặc công khai về tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 30 ngày trở lên.

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi công khai không đầy đủ nội dung phải công khai theo quy định.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi cố ý công khai không chính xác, không trung thực nội dung về tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026./.

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