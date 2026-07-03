Tái hiện vụ án Ôn Như Hầu qua chương trình thực cảnh "Mật lệnh đêm"

Tối 3/7, tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

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Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chương trình là hoạt động tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân.

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Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, lịch sử lực lượng An ninh nhân dân được viết nên không chỉ bằng những chiến công đã được ghi nhận mà còn bằng sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã dấn thân vào hiểm nguy để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

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Ông khẳng định chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân, góp phần đập tan âm mưu chống phá của các thế lực phản động, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

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Chương trình "Mật lệnh đêm" tái hiện bối cảnh đất nước trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

"Ngày nay, bối cảnh và phương thức tác động đến an ninh quốc gia đã có nhiều thay đổi, nhưng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí kiên cường và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vẫn luôn là những giá trị không thay đổi," Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

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Lấy cảm hứng từ những tư liệu, nhân vật và sự kiện có thật, chương trình "Mật lệnh đêm" tái hiện bối cảnh đất nước trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước nhiều thử thách.

Thông qua việc tái hiện chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu, chương trình khắc họa hình ảnh những chiến sỹ an ninh cách mạng đã âm thầm chiến đấu, bảo vệ nền độc lập vừa giành được của dân tộc.

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Được xây dựng theo hình thức thực cảnh lịch sử, chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn với không gian kiến trúc, hiện vật bảo tàng, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, mang đến cho khán giả trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc.

Chương trình mang đến cho khán giả trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

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Đặc biệt, chương trình được tổ chức ngay tại Bảo tàng Công an Hà Nội, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Không gian bảo tàng trở thành một phần của câu chuyện lịch sử, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại.

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Theo Ban Tổ chức, "Mật lệnh đêm" được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa-lịch sử tiêu biểu của Công an Thủ đô, đồng thời là mô hình giáo dục truyền thống gắn với hoạt động bảo tàng, phục vụ lâu dài công tác đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân./.