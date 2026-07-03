Văn hóa

Truyền thông

Tái hiện vụ án Ôn Như Hầu qua chương trình thực cảnh "Mật lệnh đêm"

Chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm" tái hiện chiến công khám phá vụ án Ôn Như Hầu, dấu mốc tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân.

Hằng Trần
Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tối 3/7, tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chương trình là hoạt động tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, lịch sử lực lượng An ninh nhân dân được viết nên không chỉ bằng những chiến công đã được ghi nhận mà còn bằng sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã dấn thân vào hiểm nguy để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ông khẳng định chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân, góp phần đập tan âm mưu chống phá của các thế lực phản động, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

z8004560546068-c472619be25226ba410f0bdcc3105087.jpg
Chương trình "Mật lệnh đêm" tái hiện bối cảnh đất nước trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

"Ngày nay, bối cảnh và phương thức tác động đến an ninh quốc gia đã có nhiều thay đổi, nhưng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí kiên cường và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vẫn luôn là những giá trị không thay đổi," Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Lấy cảm hứng từ những tư liệu, nhân vật và sự kiện có thật, chương trình "Mật lệnh đêm" tái hiện bối cảnh đất nước trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước nhiều thử thách.

Thông qua việc tái hiện chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu, chương trình khắc họa hình ảnh những chiến sỹ an ninh cách mạng đã âm thầm chiến đấu, bảo vệ nền độc lập vừa giành được của dân tộc.

Được xây dựng theo hình thức thực cảnh lịch sử, chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn với không gian kiến trúc, hiện vật bảo tàng, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, mang đến cho khán giả trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc.

z8004388450382-6f5999f7022bf4a3a31fa464733e62b6.jpg
Chương trình mang đến cho khán giả trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đặc biệt, chương trình được tổ chức ngay tại Bảo tàng Công an Hà Nội, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Không gian bảo tàng trở thành một phần của câu chuyện lịch sử, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại.

Theo Ban Tổ chức, "Mật lệnh đêm" được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa-lịch sử tiêu biểu của Công an Thủ đô, đồng thời là mô hình giáo dục truyền thống gắn với hoạt động bảo tàng, phục vụ lâu dài công tác đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân./.

Vietnam+
#Tái hiện vụ án Ôn Như Hầu #Chương trình thực cảnh lịch sử #Lịch sử lực lượng An ninh nhân dân #Ý nghĩa bảo vệ đất nước #Giáo dục truyền thống cách mạng TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

TTXVN dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài

Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. Điểm cầu TTXVN dự theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ yêu thích nhất. (Nguồn: TTXVN)

Báo Ấn Độ lý giải sức hút của du lịch Việt Nam

Trang Indiatvnews đã phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích nhất, nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi phí, kết nối hàng, cảnh quan và dịch vụ.

Mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có 6 phút để "tiếp nước." (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cuộc chiến không tiếng súng

Với khoảng 6 phút nghỉ tiếp nước giữa các hiệp của một trận đấu tại World Cup 2026, số tiền quảng cáo thu được tương đương từ 2,5 triệu đến 9 triệu USD mỗi trận.

Các đại biểu và Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao - Du lịch trong khoảnh khắc Khai mạc sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Công nghệ hội tụ TELEFILM & ICTCOMM 2026 mở lối hợp tác sáng tạo toàn cầu

Vietnam ICTCOMM 2026 mang đến bức tranh toàn diện về các xu hướng công nghệ mới nhất: Trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, an ninh mạng, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp doanh nghiệp thông minh. Sự kiện nhận được sự đồng hành chiến lược từ những thương hiệu công nghệ lớn như Vietnamobile, ZOHO Corporation, Datadog và ManageEngine - mỗi đơn vị đều mang đến những giải pháp đột phá phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp.