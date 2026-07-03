Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm ADN cho hơn 25.000 thân nhân liệt sỹ

Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết từ ngày 27/6 đến hết ngày 3/7, Công an các xã, phường, đặc khu phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương tích cực triển khai thu nhận sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố.

Đến lấy mẫu tại Nhà văn hóa xã Tứ Kỳ vào ngày 3/7, bà Phạm Thị Tách (trú tại thôn Thanh Kỳ, xã Chí Minh) xúc động cho biết: "Nhà tôi có 5 anh em, trong đó anh trai là Phạm Văn Thảnh đã tham gia chiến đấu chống giặc ngoại xâm và hy sinh năm 1979. Gia đình đã nhiều lần đi tìm mộ anh Thảnh nhưng không thấy. Qua chiến dịch này, cả nhà đều hy vọng sẽ sớm tìm được, đưa hài cốt của người anh, người bác, người ông về gần gia đình."

Còn ông Phạm Văn Phô, thôn Thanh Kỳ, xã Chí Minh đến lấy mẫu ADN vào ngày 3/7 với hy vọng tìm được người cậu là liệt sỹ Phạm Xuân Kình đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được triển khai toàn quốc là niềm hy vọng, mong mỏi của gia đình để sớm tìm thấy di cốt của người thân. Ông Phô cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mở chiến dịch để trả lại tên và đưa các anh hùng liệt sỹ vẫn chưa xác định được danh tính về với quê hương, gia đình.

Trung tá Nguyễn Đức Huân, Phó trưởng Công xã Chí Minh, Công an thành phố Hải Phòng cho biết thời gian qua, lực lượng Công an xã Chí Minh đã rà soát lại thân nhân liệt sỹ chưa rõ danh tính trên địa bàn xã. Công an xã đã xác định được 398 thân nhân liệt sỹ trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã đã đến từng nhà thân nhân các liệt sỹ hướng dẫn việc làm thủ tục thu nhận mẫu ADN để xét nghiệm nhằm đối sánh với mẫu ADN của các liệt sỹ vô danh tìm sự kết nối.

Toàn bộ quy trình kiểm tra, xác thực thông tin, kê khai hồ sơ và lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện theo đúng quy định chuyên môn, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn và tạo thuận lợi cho người dân.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ, phục vụ đối chiếu, giám định và xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Trong đợt cao điểm này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng yêu cầu các sở, ngành phối hợp với Công an thành phố rà soát, làm sạch thông tin thân nhân liệt sỹ để cập nhật lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các phòng chuyên môn cấp xã phối hợp với lực lượng công an cùng cấp rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sỹ trong quá trình triển khai thu thập mẫu, vận chuyển mẫu; chuẩn bị vật tư y tế sơ cấp cứu, xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho thân nhân liệt sỹ trong quá trình thu nhận mẫu.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Việt, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng cho biết trên địa bàn thành phố Hải Phòng có khoảng 25.000 thân nhân liệt sỹ cần thu nhận sinh phẩm để xét nghiệm ADN.

Đến sáng 3/7, lực lượng công an đã thu nhận được gần 18.000 mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN nhằm phục vụ xác định danh tính cho các liệt sỹ chưa rõ danh tính.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Việt cũng cho biết ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính là cầu nối quá khứ với hiện tại, mang lại hy vọng đoàn tụ cho hàng ngàn gia đình. Mỗi mẫu sinh phẩm thu nhận không chỉ phục vụ công tác xét nghiệm mà chính là hy vọng của nhiều gia đình được đón những anh hùng liệt sỹ trở về đoàn tụ sau nhiều năm chia cắt bởi bom đạn chiến tranh./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Nỗ lực tìm lại tên cho các liệt sỹ Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.