Lạng Sơn: Xác định nguyên nhân bọt trắng xuất hiện trên sông Kỳ Cùng

Chiều 3/7, sau khi sự việc sông Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện bọt trắng nổi lên bất thường trên mặt nước và lan rộng, Tổ công tác của Công an phường Đông Kinh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn; Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị-Ủy ban Nhân dân phường Đông Kinh; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1; Chi nhánh thoát nước đô thị, Công ty cấp thoát nước Lạng Sơn và Trung tâm tài nguyên và môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)... đã tiến hành truy vết, xác minh nguồn xả thải, bước đầu làm rõ vụ việc.

Tổ công tác đã kiểm tra từ vị trí cửa xả thải tại ngã ba đường Nguyễn Du-Phai Vệ truy ngược theo hệ thống thoát nước đô thị và phát hiện, tại vị trí cống nước phía sau số nhà 11-13 đường Mỹ Sơn (khối 9, phường Đông Kinh), được xác định là vị trí phát sinh gây ra nguồn tạo bọt và có mùi đặc trưng của hóa chất.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại tầng 1 số nhà 11-13, đường Mỹ Sơn, phát hiện hai người phụ nữ đang quét dọn nước trên nền nhà có màu xanh chảy qua hệ thống thoát nước của nhà ra cống thoát nước chung của đô thị.

Kiểm tra thực tế nước trên sàn nhà phát hiện hiện tượng tạo bọt màu trắng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Mơ và bà Nguyễn Thị Liễu, cùng trú tại số 5/23 đường Đèo Giang, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đang dọn dẹp căn nhà này.

Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện 2 can nhựa màu trắng, loại 10 lít, không ghi nhãn (trong đó, 1 can chứa khoảng 1 lít dung dịch; 1 can bên trong chứa 4 lít dung dịch màu trắng); 1 can màu trắng loại 20 lít, bên trong chứa khoảng 16 lít dung dịch màu xanh; 1 can nhựa màu trắng loại 10 lít, bên trong đã hết dung dịch, phía ngoài dán tem chữ “chất tạo bọt đa năng nano cô đặc” (công dụng sản phẩm là nguyên liệu pha chế, tẩy rửa gia dụng công nghiệp).

Bọt trắng xuất hiện từ bên trong cửa xả cống nước xuống sông Kỳ Cùng (trước Khách Sạn Đông Kinh, phường Đông Kinh, Lạng Sơn). (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Trung tâm tài nguyên và môi trường đã tiến hành thu mẫu nước thải tại vị trí cống thoát nước sau nhà số 11-13 đường Mỹ Sơn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người liên quan.

Hai người dọn dẹp tầng 1 số nhà 11-13 đường Mỹ Sơn, khối 9, phường Đông Kinh cho biết, căn nhà do bà Đào Thị Lương thuê lại vào đầu tháng 7/2026, sau đó thuê hai người đến dọn dẹp.

Trong quá trình dọn nhà, bà Mơ và bà Liễu phát hiện trong nhà có 4 can nhựa có đặc điểm như trên. Bà Mơ xách 1 can nhựa màu trắng, loại 10 lít, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh vô ý làm đổ ra sàn nhà. Do vậy, bà Mơ và bà Lương cùng nhau dùng nước, dọn dẹp và đẩy các dung dịch xuống khu vực cống thoát nước ở gần nhà.

Tổ công tác đã thu giữ các can nhựa có chứa dung dịch nêu trên; đồng thời, chuyển toàn bộ tài liệu cho Ủy ban nhân dân phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Trước đó, khoảng 13 giờ, ngày 3/7, người dân địa phương phản ánh, tại cửa xả tràn khu vực ngã ba đường Phai Vệ-Nguyễn Du (đối diện khách sạn Đông Kinh), phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện nhiều bọt trắng chảy ra từ cửa xả xuống sông Kỳ Cùng gây ảnh hưởng đến môi trường, khiến khu vực khá rộng trên mặt nước con sông này xuất hiện bọt trắng bất thường, có mùi lạ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng../.

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