Số ca tử vong do nắng nóng tăng 30% tại Pháp và Bỉ

Ngày 3/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết nước này đã ghi nhận thêm ít nhất 2.025 ca tử vong trong tuần nắng nóng cao độ từ ngày 22-28/6, tăng khoảng 30% so với tuần trước đó.



Phát biểu trên kênh truyền hình TF1, bà Rist cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy có thêm 2.025 người tử vong trong tuần từ ngày 22-28/6. Số ca tử vong tại nhà tăng 91% so với tuần trước đó. Số ca tử vong tăng đáng kể ở những người trên 45 tuổi.



Đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã đẩy nhiệt độ lên cao bất thường trên khắp nước Pháp, dẫn đến việc ban hành cảnh báo nắng nóng trên diện rộng và làm dấy lên lo ngại về những rủi ro sức khỏe ngày càng tăng liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên.



Tại Bỉ, số ca tử vong do nắng nóng cao hơn 39% trong khoảng thời gian từ ngày 18 - 29/6 khi đợt nắng nóng gay gắt bao trùm phần lớn châu Âu.



Theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Y tế liên bang, số ca tử vong trong giai đoạn này tại Bỉ tăng 1.222 ca so với mức thông thường, trong đó gần 1/2 là những người từ 85 tuổi trở lên. Điều này chưa từng xảy ra tại Bỉ.



Dù mức nhiệt tại Bỉ trong tháng 6 không ghi nhận con số kỷ lục, song nhiệt độ ở thủ đô Brussels liên tiếp ở mức 35 độ C trong nhiều ngày, cục bộ có nơi lên tới 38 - 40 độ C.



Tại Italy, theo phóng viên TTXVN tại Rome, niềm vui giản dị một cây kem mát lạnh trên tay vào mùa Hè đang trở nên đắt đỏ hơn khi giá kem đóng hộp tại quốc gia nổi tiếng với nghệ thuật làm kem đã tăng gần 40% chỉ trong vòng 5 năm.



Khảo sát mới của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Altroconsumo cho thấy giá các sản phẩm kem đóng hộp tại Italy đã tăng trung bình 39,6% so với cách đây nửa thập kỷ.

Số liệu từ Cơ quan thống kê quốc gia Italy (Istat) cũng ghi nhận giai đoạn tăng mạnh nhất rơi vào hai năm 2022 và 2023, khi giá kem lần lượt tăng 13% và 16% so với năm trước đó.



Đáng chú ý, tại một số chuỗi phân phối và đại siêu thị lớn, giá của một số thương hiệu kem phổ biến tính theo mỗi kg thậm chí đã tăng tới 75%. Điều này khiến không ít người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ hơn trước khi chọn món giải nhiệt quen thuộc của mùa Hè.



Theo các chuyên gia, giá kem tăng nhanh hơn cả tốc độ lạm phát chung của thực phẩm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tác động kéo dài của khủng hoảng năng lượng và sự gián đoạn trong chuỗi logistics toàn cầu những năm gần đây.

Chi phí điện cho hệ thống bảo quản lạnh, vận chuyển cùng giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là cacao, liên tục leo thang đã khiến chi phí sản xuất tăng đáng kể và tạo áp lực với doanh nghiệp.



Không chỉ đắt hơn, nhiều sản phẩm còn nhỏ hơn. Hiện tượng này ngày càng phổ biến, khi nhà sản xuất buộc phải giảm khối lượng hoặc kích thước sản phẩm để giữ nguyên giá bán. Vì thế, nhiều người tiêu dùng hài hước cho rằng cây kem mùa Hè dường như "tan nhanh hơn cả trước khi kịp ăn."



Hiện Cơ quan Quản lý cạnh tranh và thị trường Italy (Antitrust) đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ các yếu tố hình thành giá bán, đồng thời xem xét liệu có hay không những hành vi lợi dụng bối cảnh khủng hoảng để đẩy giá, qua đó bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.



Ở xứ sở được xem là thiên đường của những cây kem và ly gelato trứ danh, câu chuyện giá kem tăng mạnh đang trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Và có lẽ, trong mùa Hè này, điều "lạnh" nhất không còn là cây kem, mà là cảm giác khi nhìn vào mức giá trên kệ hàng./.

Châu Âu căng mình ứng phó nắng nóng cực đoan, cháy rừng lan rộng Đợt nắng nóng cực đoan mới kéo theo cháy rừng lan rộng, hạn hán nghiêm trọng... buộc chính quyền các nước như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hungary... phải triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó.

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