Ninh Bình, Nghệ An khẩn trương ứng phó bão số 1, chủ động sơ tán dân

Trước tình hình phức tạp của bão số 1, các địa phương có biển đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Ninh Bình cấm biển trước 14h ngày 3/7

Ngày 3/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 1/7/2026 và Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 3/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 1/7/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 và mưa lũ với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác.

Đặc biệt, các xã ven biển phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển trước 14h ngày 3/7/2026; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; di dời dân tại khu vực ngoài đê, các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển và tổ chức sắp xếp, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động tìm nơi tránh trú, đảm bảo an toàn xong trước 18h ngày 3/7/2026. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, trong đó đặc biệt lưu ý các tuyến đê/đoạn đê xung yếu trực diện biển (như tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh; đê biển Bình Minh III, IV)…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, cảnh báo kịp thời để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả; chủ động chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 theo quy định, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn theo đề nghị của địa phương.

Cùng với đó, Giám đốc các sở: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ sau bão để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Ninh Bình chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó…

Các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) theo quy định.

Nghệ An chủ động ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

Trước diễn biến của bão số 1 (tên quốc tế MAYSAK) và nguy cơ mưa lớn sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo đó, để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường, xã, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm đếm, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến, hướng di chuyển của bão; hướng dẫn tàu, thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn và bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu; đồng thời, triển khai các biện pháp bảo vệ người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, công trình ven biển và trên đảo.

Đối với khu vực đất liền và miền núi, các địa phương phải soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng xung kích sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra; đồng thời, tăng cường kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập lụt, sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ, chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp có nguy cơ ngập úng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Cùng với đó, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy, các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường cập nhật diễn biến của bão và mưa lũ sau bão, giúp chính quyền các cấp, chủ phương tiện và người dân chủ động theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó hiệu quả.

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định./.

Bộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão Bộ Công Thương ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão, yêu cầu kiểm tra hệ thống lưới điện, các hầm lò khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.