Bộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão

Ngày 3/7, Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 5056/CĐ-PCTT về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão, gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An; các tập đoàn, tổng công ty trong ngành Công Thương; Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO); các chủ đập thủy điện và các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn chịu ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế Maysak). Hồi 4 giờ cùng ngày, tâm bão ở trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Bão được dự báo di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới. Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn, phổ biến từ 100-200mm; riêng Đông Bắc Bộ từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Thực hiện Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 3/7/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng thủ dân sự, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành theo dõi sát diễn biến của bão và mưa lũ, chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Bộ Công Thương cũng yêu cầu rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, kiểm tra các công trình, khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục các tồn tại, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với Sở Công Thương các địa phương, Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra hệ thống lưới điện, các hầm lò khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; chỉ đạo các chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết và thông báo kịp thời cho người dân khi xả lũ.

Các địa phương chủ động phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoá thiết yếu.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó với bão; tăng cường kiểm tra lưới điện, hồ đập thủy điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc bảo đảm an toàn hồ chứa, khu vực hạ du.

Các tập đoàn, tổng công ty trong ngành Công Thương chủ động theo dõi diễn biến của bão, chuẩn bị nguồn lực, phương tiện, vật tư và nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai cho người lao động.

Đối với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, Bộ yêu cầu xây dựng phương thức vận hành phù hợp; ưu tiên huy động các nhà máy thủy điện khu vực phía Bắc nhằm tăng dung tích phòng lũ, đồng thời huy động hợp lý các nguồn điện khác để bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định.

Các chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, tăng cường kiểm tra công trình, thiết bị và hệ thống cảnh báo xả lũ; bảo đảm an toàn công trình, khu vực hạ du và thông báo kịp thời cho chính quyền, người dân trước khi xả lũ.

Đối với các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, Bộ yêu cầu kiểm tra các bãi thải, hồ chứa bùn thải quặng đuôi và công trình liên quan; chủ động xử lý nguy cơ mất an toàn, di dời máy móc, thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ sạt lở.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện Công điện; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác ứng phó với bão số 1; tổ chức trực ban 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương theo quy định./.

Ứng phó bão số 1: Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu thuyền ra khơi Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh có thể xem xét, cho phép các tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn và phải kết thúc công việc này trước 7 giờ ngày 4/7/2026.

​