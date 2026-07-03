Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index lùi bước sau nhịp hồi, cổ phiếu PNJ giảm sàn

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 3/7 với diễn biến phân hóa giữa hai sàn. Trong khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và lùi về dưới mốc 1.865 điểm, HNX-Index vẫn duy trì đà tăng nhờ sự khởi sắc của nhóm chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,27 điểm, tương ứng 0,23% xuống 1.862,08 điểm; HNX-Index tăng 0,84 điểm, tương ứng 0,27% lên 307,57 điểm. Thị trường nghiêng về bên bán với 411 mã giảm giá và 304 mã tăng giá. Riêng rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm, 6 mã tăng và 4 mã tham chiếu, phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản suy giảm so với phiên trước. Trên HOSE, khối lượng giao dịch đạt hơn 610,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.656,6 tỷ đồng. Trên HNX, hơn 91 triệu cổ phiếu được sang tay với giá trị trên 1.623,4 tỷ đồng.

Diễn biến trong phiên cho thấy lực mua quay trở lại ngay đầu phiên chiều, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn duy trì khiến chỉ số nhanh chóng quay lại trạng thái giằng co và đóng cửa trong sắc đỏ.

Xét về mức độ ảnh hưởng, GAS, LPB, BID và VPL là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi hơn 2,59 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, HVN, VHM, VCK và MCH giữ được sắc xanh, đóng góp khoảng 3,1 điểm, qua đó giúp thị trường không giảm sâu hơn.

Trong khi đó, HNX-Index có diễn biến tích cực hơn khi được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. MBS tăng 4,88%, SHS tăng 2,66%, NVB tăng 3,18% và VIF tăng 2,5% là những mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số.

Xét theo nhóm ngành, tiêu dùng không thiết yếu là lĩnh vực giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 1,42%. Ngoài VPL giảm 1,38%, MWG giảm 1% và FRT giảm 1,31%.

Đáng chú ý, PNJ trở thành tâm điểm khi giảm kịch biên độ 6,97% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu, trắng bên mua và còn dư bán giá sàn hơn 12 triệu cổ phiếu khi kết phiên, đưa thị giá về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Áp lực bán mạnh đối với PNJ xuất hiện sau khi thị trường đón nhận thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và khởi tố 22 bị can.

Theo thông tin từ PNJ, ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), đang bị điều tra liên quan đến vụ án.

PNJ khẳng định đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, doanh nghiệp tôn trọng quá trình điều tra và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Trong vụ án, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc câu kết với các đối tượng khác để hợp thức hóa kim cương nhập lậu thông qua việc thay đổi mã nhận diện và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Trở lại diễn biến thị trường, nhóm tiện ích giảm 1,31%, với nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán như GAS giảm 2,59%, REE giảm 1,71%, PGV giảm 1,32%, BWE giảm 1,3% và HDG giảm 3,38%. Trong khi đó, nhóm năng lượng giảm 1%, ghi nhận BSR giảm 0,8%, PLX giảm 1,75%, PVS giảm 1,04% và PVD giảm 0,61%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi tăng nhẹ 0,03%, chủ yếu nhờ VHM tăng 0,8% và SJS tăng 0,42%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 802,83 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại TCB với 89,81 tỷ đồng, MSN 70,54 tỷ đồng, VIC 63,7 tỷ đồng và GEX 62,97 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 31,35 tỷ đồng, chủ yếu ở SHS với 36,33 tỷ đồng, MBS 19,58 tỷ đồng, VFS 1,07 tỷ đồng và MST 0,28 tỷ đồng.

Việc VN-Index điều chỉnh với thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu sau nhịp tăng trước đó. Dòng tiền có xu hướng phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, trong khi áp lực bán tập trung ở một số mã vốn hóa lớn và những cổ phiếu chịu tác động từ thông tin riêng lẻ như PNJ.

Dù vậy, việc HNX-Index vẫn duy trì đà tăng và nhóm bất động sản giữ được sắc xanh cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang dịch chuyển sang các cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ.

Trong ngắn hạn, diễn biến của dòng tiền cùng khả năng giữ vững vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định xu hướng của VN-Index./.

Cổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ, VN-Index vẫn giảm nhẹ Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/7, VN-Index giảm 0,86 điểm, tương đương 0,05%, xuống 1.866,35 điểm; thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 18.365,5 tỷ đồng.