Người tiêu dùng mạnh tay chi tiêu gần 3,89 triệu tỷ đồng kể từ đầu năm

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố ngày 3/7, hoạt động thương mại và dịch vụ trong nước tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, đóng góp tích cực vào khu vực dịch vụ và đà hồi phục chung của nền kinh tế.

Riêng trong tháng Sáu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 665,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả quý 2, quy mô thị trường tiêu dùng nội địa ước đạt 1.977,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong sáu tháng đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sáu tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng trưởng thực tế 7,3%, phản ánh sức mua ổn định của người dân (năm 2025 tăng 7,4%).

Về cơ cấu, doanh thu bán lẻ hàng hóa của sáu tháng chiếm tỷ trọng chủ đạo với 75,6%, tương đương 2.941,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, dẫn đầu là nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm liên quan với mức tăng tới 31,3%. Tiếp theo là xăng dầu các loại tăng 15,3%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 13,2%. hàng may mặc tăng 12,5%, lương thực, thực phẩm tăng 11,2% và đồ dùng trang thiết bị gia đình tăng 10,1%.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Tại các địa phương trọng điểm, sức mua ghi nhận sự khởi sắc đồng đều, tiêu biểu Quảng Ninh tăng 14,1%, Đà Nẵng tăng 13,9%, Cần Thơ tăng 12,9%, trong khi Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh cũng duy trì đà tăng ổn định từ 12,1% đến 12,7%.

Mảng dịch vụ lưu trú và ăn uống trở thành điểm sáng quan trọng khi đạt doanh thu 493 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi của ngành du lịch đã kéo theo mức tăng trưởng mạnh mẽ tại các trung tâm nghỉ dưỡng lớn. Cụ thể, Đà Nẵng dẫn đầu mức tăng 20,1%, tiếp đến là Quảng Ninh, Khánh Hòa cùng tăng 19,7% và Huế tăng 19,0%.

Song song đó, doanh thu du lịch lữ hành sáu tháng ước đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2025. Khánh Hòa là địa phương có bước bứt phá mạnh nhất về du lịch lữ hành với mức tăng 32,2%, tiếp sau là Huế tăng 27,7% và Quảng Ninh tăng 27,1%.

Sự sôi động của các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch mà còn lan tỏa tích cực đến nhóm doanh thu dịch vụ khác, đạt 404,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận mức tăng dịch vụ khác cao nhất lên tới 31,6%./.

CPI tháng Sáu giảm 0,39% chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá thế giới Ngày 3/7, Cục Thống kê công bố CPI tháng Sáu giảm 0,39% chủ yếu từ giá xăng dầu và lương thực, trong khi 6 tháng đầu năm tăng trung bình 4,38%, phản ánh áp lực lạm phát toàn diện.