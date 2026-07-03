Citigroup dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống mức 60 USD/thùng

Theo ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ Citigroup Inc., giá dầu Brent có thể tiếp tục giảm, xuống mức 60 USD/thùng vào cuối năm nay, khi tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz giảm bớt.

Các nhà phân tích của Citigroup Inc. nhận định các yếu tố cơ bản của thị trường đang phục hồi nhanh chóng, với dòng chảy dầu đang dần trở lại bình thường, người mua Trung Quốc vẫn vắng mặt, thị trường dầu thô vật chất đã yếu đi đáng kể và lượng tồn kho giảm ít hơn nhiều so với ước tính.

Giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ có nhiều biến động khi các tuyến vận chuyển được khơi thông, thị trường bảo hiểm điều chỉnh và các nút thắt hậu cần còn sót lại được giải quyết.

Việc nối lại dòng chảy qua eo biển Hormuz đã giúp tăng nguồn cung ngắn hạn, bổ sung thêm dầu cho các nhà máy chế biến sau khi họ đã đảm bảo được các nguồn thay thế.

Kết quả là giá dầu đã nhanh chóng sụt giảm, với giá dầu Brent chuẩn của toàn cầu giảm 30% trong quý 2/2026 và xóa sạch toàn bộ mức tăng trong thời gian diễn ra xung đột.

Trong số các ngân hàng khác, Goldman Sachs Group Inc. nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại tình trạng dư cung khi tác động của xung đột tại Trung Đông giảm dần và giao thông qua eo biển Hormuz phục hồi. Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu hai lần trong những tuần gần đây, khi cũng cảnh báo về nguy cơ dư cung.

Giá dầu Brent ở mức trên 72 USD/thùng trong phiên 3/7 và lần gần đây nhất dưới 60 USD/thùng là vào tháng 1/2026./.

Giá dầu Brent giảm hơn 3 USD/thùng nhờ giải tỏa ách tắc tại eo biển Hormuz Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gần như trở lại bình thường đã kéo giá dầu Brent giảm hơn 4%, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục được cải thiện.

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