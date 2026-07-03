Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Thông tư 36/2026/TT-BKHCN ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao

Thông tư quy định, việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của hai hoặc nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; thực hiện đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo mức độ rủi ro, yêu cầu quản lý chất lượng tương ứng quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm không thực hiện trùng lặp nội dung đánh giá sự phù hợp đối với cùng một yêu cầu kỹ thuật đã được đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có quy định khác về yêu cầu quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao; hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành mới để áp dụng bổ sung đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này thì áp dụng theo quy định tại văn bản ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó kể từ thời điểm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành.

Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử gồm vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân và thiết bị bức xạ được quản lý theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử; không áp dụng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 và khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Thông tư này đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành năng lượng nguyên tử.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao

Theo Thông tư, danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao được quy định tại Phụ lục 1 gồm 3 nhóm sau:

Nhóm 1 - Sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

1- Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

2- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

3- Đồ chơi trẻ em (về an toàn đồ chơi trẻ em).

4- Thiết bị điện và điện tử (an toàn điện), chỉ bao gồm thiết bị dùng điện 1 pha, có điện áp danh định đến 250 V, không bao gồm thiết bị hoạt động chỉ bằng ắc quy (pin sạc) hoặc bằng nguồn điện 1 chiều.

5- Dây và cáp điện hạ áp dùng trong lắp đặt điện, không bao gồm cáp điều khiển, cáp truyền tín hiệu, dây và cáp điện dùng lắp bên trong thiết bị, dây và cáp điện đã lắp sẵn trong thiết bị, dây và cáp điện đã lắp đầu nối, dây và cáp điện sử dụng lắp đặt trong phương tiện giao thông, dây trần không có cách điện, dây điện từ, dây và cáp đã được gia công thành đoạn ngắn không đủ chiều dài để thử nghiệm, dây và cáp chuyên dùng như cáp có nhiệt độ làm việc trên 90 oC, cáp dùng lắp cho các công trình ngoài khơi hoặc tàu biển, cáp chuyên dùng lắp trong khu vực có nguy cơ cháy nổ cao hoặc hầm mỏ, có điện áp danh định đến 1000 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều.

6- Thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự.

Nhóm 2- Sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông:

1- Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện (không bao gồm thiết bị chỉ thu sóng vô tuyến điện).

2- Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn.

Nhóm 3- Sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân:

1 - Vật liệu phóng xạ.

2- Thiết bị hạt nhân.

3- Thiết bị bức xạ.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình được quy định tại Phụ lục 2 gồm:

Nhóm 1 - Sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính; mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; khí thiên nhiên thương phẩm; thép làm cốt bê tông; thép không gỉ; dầu nhờn động cơ đốt trong; sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED; thiết bị điện và điện tử (an toàn điện), không bao gồm thiết bị sử dụng nguồn điện 3 pha...

Nhóm 2- Sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông: Thiết bị công nghệ thông tin; thiết bị phát thanh, truyền hình; thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến có công suất phát từ 60 mW trở lên (không bao gồm thiết bị chỉ thu sóng vô tuyến điện); thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn...

Nhóm 3- Sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân: Thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; thiết bị X-quang trong công nghiệp.

Từ ngày 01/7/2026, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc các Danh mục này cần căn cứ vào từng Phụ lục để xác định sản phẩm của mình thuộc nhóm rủi ro cao hay rủi ro trung bình, từ đó thực hiện đúng yêu cầu quản lý chất lượng tương ứng./.

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