Ấn Độ kết luận cuối cùng với chất độn nhựa nhập khẩu từ Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo đã nhận được thông tin về việc Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã ban hành Kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm chất độn nhựa (Calcium Carbonate Filler Masterbatch) có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Việt Nam.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, mặt hàng bị điều tra là chất độn nhựa (Calcium Carbonate Filler Masterbatch) được phân loại theo mã HS 3824.99.00 (mã HS chỉ có tính chất tham khảo, đề nghị xem mô tả chi tiết sản phẩm trong Thông báo khởi xướng đính kèm).

Nguyên đơn là Hiệp hội các nhà sản xuất Hợp Chất và Masterbatch Ấn Độ. Thời kỳ điều tra trợ cấp từ 1/4/2023-30/6/2024; thiệt hại từ 1/4/2020-31/3/2021; 1/4/2021-31/3/2022; 1/4/2022-31/3/2023 và thời kỳ điều tra trợ cấp.

Các chương trình bị điều tra thuộc 6 nhóm: Chương trình miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn/ hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu; chương trình cho vay ưu đãi/ đảm bảo vay; chương trình xúc tiến xuất khẩu, chương trình cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào thấp hơn giá thông thường miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; chương trình hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài; chương trình phát triển ngành nhựa.

Theo thông báo Kết luận cuối cùng, DGTR xác định 9/13 chương trình bị điều tra là trợ cấp có thể đối kháng và có nhận được bởi doanh nghiệp trong giai đoạn điều tra, bao gồm: Chương trình cung cấp đá vôi với giá thấp hơn mức giá trị thông thường; chương trình miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Chương trình ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; các chương trình cho vay ưu đãi và tín dụng xuất khẩu.

DGTR cũng xác định 2/13 chương trình sau không nhận được bởi các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn điều tra. Cụ thể gồm chương trình miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu và máy móc thiết bị để sản xuất hàng xuất khẩu; chương trình xúc tiến xuất khẩu; chương trình ưu đãi theo Quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam

Ngoài ra, DGTR không kết luận về tính đối kháng của 1 chương trình cung cấp Khí gas/điện/than thấp hơn giá thông thường.

Theo đó, DGTR kiến nghị Bộ Tài chính Ấn Độ áp dụng thuế chống trợ cấp đối với các doanh nghiệp Việt Nam như sau: Các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu hợp tác đầy đủ: thuế dao động từ 9,11-22,52 USD/MT. Các doanh nghiệp khác (không tham gia, không hợp tác đầy đủ): 69,19 USD/MT.

DGTR cũng xác định mức thuế chống trợ cấp theo tỷ lệ % dành cho từng doanh nghiệp, thông tin về mức thuế % cụ thể được gửi tới từng công ty.

Để được hưởng mức thuế riêng theo từng doanh nghiệp, nhà xuất khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan Ấn Độ hóa đơn thương mại hợp lệ kèm theo bản xác nhận của nhà sản xuất theo mẫu do DGTR quy định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu này, hàng hóa sẽ bị áp dụng mức thuế dành cho các doanh nghiệp khác (69,19 USD/MT).

Theo quy định của Ấn Độ, Bộ Tài chính Ấn Độ sẽ xem xét kết luận và kiến nghị của DGTR trước khi ban hành quyết định cuối cùng về việc áp dụng thuế chống trợ cấp. Trường hợp được chấp thuận, biện pháp sẽ có hiệu lực 05 năm kể từ ngày Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành thông báo áp thuế.

Các bên liên quan có quyền kháng nghị Kết luận cuối cùng của DGTR lên Tòa Phúc thẩm Thuế quan, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế dịch vụ (CESTAT).

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mặt hàng chất độn nhựa đi Ấn Độ nghiên cứu kỹ Kết luận cuối cùng của DGTR, chuẩn bị phương án trong trường hợp muốn kháng nghị Kết luận cuối cùng.

Mặt khác, điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu để giảm thiểu tác động của thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng chất độn nhựa từ Ấn Độ.

Cùng đó, chủ động nghiên cứu quy định về rà soát giữa kỳ, rà soát cuối kỳ thuế chống trợ cấp của Ấn Độ để lên phương án yêu cầu điều tra rà soát nhằm thay đổi mức thuế trong tương lai./.

Gia hạn nộp bản trả lời điều tra chống bán phá giá gạch gốm, sứ ốp lát từ Ấn Độ Cục Phòng vệ thương mại thông báo kéo dài thời hạn nộp bản trả lời điều tra chống bán phá giá sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát từ Ấn Độ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện dữ liệu.