Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Australia

Ngày 2/7, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có cuộc làm việc với Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Thủ đô Canberra (ACT), ông Andrew Barr.



Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao việc Thủ hiến Andrew Barr sắp có chuyến thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ chia sẻ một số thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế, xã hội gần đây của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ mong muốn chuyến thăm của Thủ hiến sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy hợp tác giữa thủ đô Canberra với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.



Đại sứ đánh giá Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều tiềm năng để ACT thúc đẩy hợp tác theo đúng tiềm năng, thế mạnh hiện nay của ACT, đặc biệt là trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo, giáo dục, du lịch và quản lý đô thị thông minh...

Đại sứ khuyến nghị Thủ hiến ACT xem xét trao đổi với phía Hà Nội về khả năng ký thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ trên mọi lĩnh vực giữa thủ đô hai nước trong tương lai.



Về phần mình, Thủ hiến Andrew Barr cho biết đây là lần đầu tiên ông có chuyến thăm tới Việt Nam, và mục đích của chuyến thăm là tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Trong chiến lược hội nhập quốc tế của thủ đô Canberra, Việt Nam nằm trong số 14 đối tác hợp tác kinh tế ưu tiên, bên cạnh các thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Anh, Liên minh châu Âu...



Thủ hiến Andrew Barr ghi nhận đề xuất của Đại sứ Phạm Hùng Tâm về việc xây dựng mối quan hệ thành phố kết nghĩa giữa ACT với Hà Nội. Thủ hiến đồng ý với quan điểm của Đại sứ về việc ACT có thể thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực vốn là tiềm năng và thế mạnh của ACT như năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh và phát triển các phương tiện vận tải điện với mục tiêu giảm khí phát thải về không vào năm 2050.

Thủ hiến đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Australia thời gian tới, trong đó có các hoạt động ngoại giao công chúng./.

Australia: Việt Nam là đối tác gần gũi, tin cậy và có vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế của Australia, ủng hộ Australia tăng cường kết nối và hợp tác hiệu quả với các nước ASEAN và tiểu vùng Mekong.

​

​