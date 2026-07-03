Dự báo sớm, dự báo xa, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026.

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng cao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn, dự báo sớm, dự báo xa, chủ động định hướng tư tưởng, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong toàn quân.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư duy mới trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; triển khai hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa,” phương châm “5 vững,” “4 định hướng chiến lược” trong xây dựng Quân đội và phương châm “6 rõ.”

Các cơ quan, đơn vị tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn; lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đặc biệt coi trọng công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật bộ đội.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội, chủ động phát hiện từ sớm, xử lý từ gốc các biểu hiện bất thường, không để vụ việc nhỏ kéo dài thành vi phạm nghiêm trọng.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cần duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, người đứng đầu.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, kịp thời, đúng quy định; chú trọng phòng ngừa vi phạm, không để tồn đọng, kéo dài. Công tác cán bộ cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ mới, tập trung sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị mới thành lập, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong công tác dân vận, chính sách, cần tiếp tục phát huy chức năng đội quân công tác, thực hiện tốt phương châm ở đâu có nhân dân, ở đó có bộ đội; chăm lo tốt hơn nữa đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam; triển khai quyết liệt, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” với tinh thần tốt nhất, đúng nhất, chất lượng nhất.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, toàn quân sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2026, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáu tháng đầu năm 2026, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện đồng bộ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, phát sinh, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày báo cáo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai hiệu quả. Việc học tập, quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tiến hành nền nếp, chất lượng. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; dân vận; chính sách; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động của các tổ chức quần chúng quyết liệt, linh hoạt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026; đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới./.

Những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề về quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2.

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