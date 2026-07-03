Tối 3/7, tại phường Đồng Hới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF 26), khép lại chuỗi hoạt động hợp tác nhân đạo, y tế và ứng phó thiên tai quy mô lớn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định những ngày diễn ra chương trình đã đưa Quảng Trị thành "điểm gặp gỡ của tình hữu nghị, sự sẻ chia và hợp tác quốc tế."

Từ các hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, trao đổi chuyên môn, tập huấn ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn đến giao lưu văn hóa, giao lưu cộng đồng và sửa chữa các công trình dân sinh đều để lại dấu ấn tốt đẹp đối với người dân địa phương cũng như các thành viên tham gia.

Chương trình không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà còn góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ thông qua các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả. Những kết quả đạt được không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực của địa phương trong các lĩnh vực y tế, phòng, chống thiên tai và ứng phó thảm họa, mà quan trọng hơn là làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tin cậy giữa những con người đến từ nhiều quốc gia.

"Điều quý nhất mà PP-PF26 mang lại không chỉ nằm ở quy mô các hoạt động hay nguồn lực được huy động. Giá trị lớn hơn chính là sự tin cậy được bồi đắp qua từng hoạt động, là tinh thần đồng hành giữa các đối tác và niềm tin vào những giá trị nhân văn mà tất cả chúng ta cùng theo đuổi. Đó cũng là nền tảng để tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới, bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới," Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Ông Hoàng Nam cho rằng việc lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức đồng thời tại Quảng Trị là minh chứng sinh động cho sự phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Quảng Trị là địa phương tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế vì lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.

Đặc biệt, các hoạt động của PP-PF26 diễn ra đúng dịp Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai." Theo ông Hoàng Nam, điều này càng khẳng định hòa bình không chỉ được xây dựng từ những cam kết giữa các quốc gia mà còn được vun đắp bằng sự sẻ chia, lòng tin và những hành động thiết thực vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân. Đây cũng chính là những giá trị nhân văn mà chương trình đã lan tỏa trong suốt thời gian triển khai.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership - PP) là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất do Hải quân Hoa Kỳ tổ chức thường niên tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship - PF) do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 phối hợp triển khai, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công binh, y tế và quản lý thảm họa.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên hai chương trình được kết hợp tổ chức tại Quảng Trị với 25 hoạt động thuộc bốn nhóm lĩnh vực gồm: Hỗ trợ nhân đạo và phòng, chống thiên tai; y tế; xây dựng, sửa chữa công trình cộng đồng; giao lưu cộng đồng. Khoảng 300 quân nhân và chuyên gia Hoa Kỳ đã tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn về ứng phó thiên tai, y tế cộng đồng, phòng, chống dịch bệnh, xử lý bom mìn, công tác thú y, ứng dụng máy bay không người lái phục vụ cứu hộ, cứu nạn và xây dựng cơ sở vật chất.

Tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cũng dẫn lại thông điệp của Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Cao Hùng tại lễ Khai mạc rằng "thước đo sức mạnh của chúng ta sẽ dựa trên các mối quan hệ đối tác mà chúng ta vun đắp, niềm tin mà chúng ta giành được và những cam kết mà chúng ta giữ vững."

Theo ông, thực tiễn của PP-PF26 tại Quảng Trị đã minh chứng rõ điều đó và lễ bế mạc không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu cho những chặng đường hợp tác mới, trên nền tảng của những ký ức, sự sẻ chia và niềm tin được vun đắp trong suốt thời gian diễn ra chương trình./.

Đoàn Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương-Bạn bè Thái Bình Dương được kết hợp tổ chức tại Quảng Trị, tạo nên khuôn khổ hợp tác quy mô lớn với 25 hoạt động.