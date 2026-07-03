Việt Nam và Ghana thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới khu vực Tây Phi, từ ngày 2-3/7, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã có chuyến thăm làm việc tại Ghana và cùng Thứ trưởng Ngoại giao Ghana James Gyakye Quayson đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng đã có các cuộc làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Ghana (GNCCI) Stephane Miezan, Chánh Văn phòng Ban Thư ký Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) Rui Livramento và thăm Khu tưởng niệm cố Tổng thống Ghana Kwame Nkrumah.



Tại cuộc Tham vấn chính trị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và Thứ trưởng James Gyakye Quayson thông tin cho nhau một số nét lớn về tình hình ở mỗi nước, rà soát và trao đổi toàn diện các biện pháp mở rộng quan hệ hợp tác song phương, cũng như phương hướng phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.



Bày tỏ coi trọng mối quan hệ gắn bó lịch sử và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ghana, mối quan hệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Kwame Nkrumah, Tổng thống đầu tiên của Ghana, đặt nền móng từ những năm 1960, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp và khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh về hợp tác kinh tế để hỗ trợ lẫn nhau đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn.

Đánh giá cao Ghana là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch trao đổi thương mại lần đầu tiên vượt mức 1 tỷ USD vào năm 2025, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu mở rộng và đa dạng hoá các mặt hàng xuất nhập khẩu, thành lập các cơ chế trao đổi thông tin thị trường, chính sách, cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy việc cử Lãnh sự danh dự tại mỗi nước và đàm phán, ký kết các hiệp định nền tảng về hợp tác kinh tế như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.



Thứ trưởng Ngoại giao Ghana James Gyakye Quayson đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng và mô hình phát triển nông nghiệp của Việt Nam, mong muốn Việt Nam hỗ trợ chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ phát triển chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo, hạt điều, cao su, nuôi trồng thuỷ sản… nhằm hỗ trợ Ghana giảm xuất khẩu nguyên liệu thô, tạo giá trị gia tăng cho hàng hoá sản xuất trong nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.



Hai Thứ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, viễn thông, công nghệ thông tin, phát triển cơ sở hạ tầng, logistics…; mở rộng liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông qua khả năng thành lập Hội đồng Doanh nghiệp song phương.

Tại kỳ họp, thay mặt Chính phủ hai nước, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và Thứ trưởng James Gyakye Quayson đã ký Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Tại cuộc làm việc với Chủ tịch GNCCI Stephane Miezan, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị GNCCI nghiên cứu ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hỗ trợ giải quyết một số khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Ghana; tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối, tọa đàm, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch GNCCI Stephane Miezan chia sẻ về các lợi thế cạnh tranh của thị trường Ghana nhờ sự ổn định về chính trị, lực lượng lao động trẻ, nền giáo dục tương đối phát triển, kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Ghana trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác khoáng sản, cơ sở hạ tầng, xe điện, năng lượng tái tạo…



Làm việc với Ban Thư ký Hiệp định Khu vực Thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của AfCFTA - khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới về số lượng thành viên - trong thúc đẩy hội nhập, phát triển bền vững tại châu Phi.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Ban Thư ký AfCFTA nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với các bộ, ngành, cơ quan phụ trách thương mại, đầu tư của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, mở rộng thị trường và đàm phán thương mại với các nước thành viên.

Chánh Văn phòng Ban Thư ký AfCFTA Rui Livramento thông tin cho đoàn về tiến trình triển khai của AfCFTA, định hướng phát triển quan hệ thương mại của Liên minh châu Phi với các đối tác bên ngoài và bày tỏ sẵn sàng thiết lập cơ chế đối thoại giữa Ban Thư ký với các cơ quan chức năng của Việt Nam./.

Ghana trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong tháng 9 Do Philippines tạm ngưng nhập khẩu nên trong tháng Chín, Ghana trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với gần 22% thị phần.

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