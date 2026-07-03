Taylor Swift quyên góp 26 triệu USD cho các tổ chức từ thiện

Trước thềm lễ cưới được cho là sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở thành phố New York (Mỹ), ca sỹ Taylor Swift và vị hôn phu - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - đã quyên góp 26 triệu USD cho các tổ chức từ thiện. Thông tin này đã được người đại diện của cặp đôi xác nhận với báo The Guardian.

Khoản quyên góp được phân bổ cho 20 tổ chức từ thiện, trong đó có nhiều tổ chức tại những địa điểm mang ý nghĩa gắn bó đặc biệt với cặp đôi nổi tiếng, trong đó có thành phố Nashville - nơi Taylor Swift khởi đầu sự nghiệp âm nhạc, thành phố Kansas - quê hương đội bóng Kansas City Chiefs của Travis Kelce và thành phố New York - nơi dự kiến sẽ diễn ra lễ cưới của cặp đôi.

Mặc dù thông báo không đề cập trực tiếp đến lễ cưới, song hoạt động thiện nguyện này phù hợp với truyền thống từ thiện mà ca sỹ Taylor Swift đã duy trì suốt nhiều năm. Sau khi khép lại chuyến lưu diễn Eras Tour, nữ ca sỹ từng trao các khoản tiền thưởng trị giá hàng trăm nghìn USD cùng những bức thư viết tay để tri ân các thành viên trong ê-kíp.

Giống như nhiều sự kiện khác liên quan đến Taylor Swift, người hâm mộ nhanh chóng phân tích con số 26 triệu USD để tìm kiếm những "Easter egg" - các chi tiết mang hàm ý đặc biệt. Nhiều người cho rằng số 26 là kết quả của phép nhân đôi con số may mắn 13 vốn gắn liền với nữ ca sỹ.

Trong lần xuất hiện trên chương trình The Graham Norton Show năm 2025 để quảng bá album The Life of a Showgirl, Taylor Swift cho biết lễ cưới của cô sẽ được tổ chức với quy mô lớn và theo phong cách xa hoa. Cô chia sẻ việc lên kế hoạch cho đám cưới rất thú vị và lễ cưới của cặp đôi sẽ là một sự kiện thật vui./.

Album “The Life of a Showgirl” của Taylor Swift phá vỡ hàng loạt kỷ lục Chỉ sau một tuần phát hành, album “The Life of a Showgirl” của nữ ca sỹ người Mỹ Taylor Swift đã trở thành album được nghe nhiều nhất trên Spotify trong một ngày của năm 2025.