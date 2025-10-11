Album “The Life of a Showgirl” của Taylor Swift phá vỡ hàng loạt kỷ lục

Taylor Swift lại một lần nữa viết lại lịch sử âm nhạc nước Anh khi album mới “The Life of a Showgirl” không chỉ thẳng tiến lên ngôi đầu bảng mà còn phá vỡ hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong thế kỷ này.

Chỉ sau một tuần phát hành, album phòng thu thứ 12 của nữ ca sỹ người Mỹ đã trở thành album được nghe nhiều nhất trên Spotify trong một ngày của năm 2025 - và điều đáng kinh ngạc là “The Life of a Showgirl” chỉ mất chưa đầy 11 giờ để đạt được thành tích này.

Dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình, sức hút của Swift vẫn chứng minh sức mạnh không thể phủ nhận của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Tại Anh, album nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng, đánh dấu album quán quân thứ 14 trong sự nghiệp của Taylor Swift.

Theo Official Charts Company, chỉ trong ba ngày đầu tiên, album đã đạt 423.000 đơn vị tiêu thụ kết hợp, trở thành màn ra mắt lớn nhất của năm 2025, đồng thời là thành tích mở màn cao nhất thế kỷ 21 đối với một album quốc tế tại Anh - chỉ sau “Divide” của Ed Sheeran (2017).

Không dừng ở đó, “The Life of a Showgirl” còn thiết lập chuỗi kỷ lục ấn tượng ở mọi định dạng: Album tải về nhiều nhất trong tuần đầu năm 2025; Album nghe trực tuyến nhiều nhất trong tuần tại Anh, với hơn 84.000 đơn vị quy đổi từ lượt stream; Album vinyl bán nhanh nhất thế kỷ, đạt 126.000 bản chỉ trong một tuần - mức doanh số cao nhất kể từ khi bảng xếp hạng hiện tại ra đời năm 1994.

Đặc biệt, 3 ca khúc mở đầu của album đồng loạt chiếm trọn ba vị trí đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Anh, lần lượt là “The Fate of Ophelia”; “Opalite” và “Elizabeth Taylor."

Ông Martin Talbot - Giám đốc điều hành Official Charts Company - nhận xét: “Danh sách thành tích của cô ấy trong tuần này thật phi thường. ‘The Life of a Showgirl’ không chỉ mang đến tuần mở màn lớn nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift tại Anh, mà còn củng cố vị thế độc tôn của cô trong nền âm nhạc đương đại."

Ảnh hưởng của Swift không chỉ dừng lại tại Anh. Tại Australia, album “The Life of a Showgirl” tiếp tục “càn quét” toàn bộ bảng xếp hạng, khi cả 12 ca khúc trong album cùng lọt vào 12 vị trí đầu tiên trên ARIA Singles Chart, đồng thời giúp Swift giữ ngôi quán quân ARIA Albums Chart.

Với đà bứt phá hiện tại, giới chuyên môn dự đoán “The Life of a Showgirl” sẽ tiếp tục phá sâu thêm nhiều kỷ lục tại Mỹ và nhiều thị trường quốc tế khác trong các tuần tới./.

