Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp tăng cường hợp tác, củng cố quan hệ truyền thống

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhận lời mời của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội lần thứ 40 của PCF tại thành phố Lille (3-5/7), đồng thời thực hiện một số hoạt động song phương tại Pháp.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel đã đánh giá những dấu ấn và thành tựu của Đảng trong 3 năm qua, đồng thời tái khẳng định cam kết trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động.

Ông cũng nhấn mạnh thông điệp đoàn kết quốc tế, ủng hộ hòa bình trên thế giới và khẳng định quyết tâm đưa ra các chiến lược hành động nhằm củng cố lực lượng cánh tả trong thời gian tới.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc hội đàm với Bí thư toàn quốc Fabien Roussel. Thông báo với lãnh đạo PCF về kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những thành tựu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng chí Nguyễn Kim Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Pháp và PCF.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự ủng hộ quý báu mà PCF đã dành cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã trân trọng trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội lần thứ 40 của PCF.

Thay mặt Ban lãnh đạo PCF, đồng chí Fabien Roussel chân thành cảm ơn sự tham dự của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được, coi đây là một mô hình thành công của chủ nghĩa xã hội.

Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, thủy chung đặc biệt giữa hai Đảng có bề dày lịch sử bền chặt, được đặt nền móng từ năm 1920 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia đồng sáng lập PCF.

Nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đồng chí đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đồng thời phát huy vai trò nhằm thúc đẩy, mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ…

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã có cuộc làm việc, trao đổi với Chủ tịch Viện Nghiên cứu Gabriel Péri về tình hình phong trào cộng sản, đồng thời thống nhất một số biện pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận của hai Đảng.

Đoàn cũng có các cuộc tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp (PS) và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp (CESE) nhằm trao đổi thông tin về tình hình mỗi nước, mỗi đảng và thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên kênh Đảng trong thời gian tới./.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ 40 Đảng Cộng sản Pháp Theo chương trình, Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp (PCF) sẽ thảo luận, thông qua văn kiện chính trị, bầu Ban lãnh đạo mới và xác định các ưu tiên hành động của PCF trong những năm tới.