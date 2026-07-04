Tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP

Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.

Đây là con số ấn tượng nhất cả nước, khẳng định vai trò trụ cột của công nghệ và kinh tế số đối với mô hình tăng trưởng mới của Bắc Ninh.

Như vậy, với những bước đi mạnh mẽ và quyết liệt sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục trong tiến trình chuyển đổi số, vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, từ nay đến năm 2030, tỉnh quan tâm thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế số.

Tỉnh Bắc Ninh phát triển công nghệ số gắn liền với công nghiệp chủ lực, tiếp tục ký kết hợp với các tập đoàn công nghệ hàng đầu (như: Samsung Việt Nam, Foxconn, Canon...) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ địa phương đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào ngành sản xuất mũi nhọn là linh kiện điện tử để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp bền vững trước biến động kinh tế thế giới.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng mạng băng thông rộng, phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, đô thị thông minh và cơ quan hành chính, Bắc Ninh xây dựng kho dữ liệu dùng chung, đồng bộ hóa dữ liệu từ các ngành để phục vụ công tác điều hành trực tuyến và tạo không gian phát triển cho các mô hình kinh doanh số mới.

Ngoài ra, Bắc Ninh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) áp dụng các nền tảng quản trị số, kế toán số và thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời, tăng cường chuyển đổi số trong nông nghiệp, thúc đẩy sàn thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP của địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh Nguyễn Gia Phong, với mục tiêu đưa Bắc Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 từ 11-12% và năm 2026 đạt mức 12,5-13%, ngành khoa học và công nghệ Bắc Ninh đã phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai 05 nội dung đột phá.

Trong số đó, tỉnh đã ban hành Chương trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Kinh tế số hiện trở thành động lực tăng trưởng chính, đóng góp trực tiếp vào quy mô nền kinh tế của tỉnh. Việc phủ sóng mạng di động 5G đạt trên 92,12% dân số và triển khai 849 trạm BTS 5G giúp doanh nghiệp ứng dụng IoT công nghiệp, nhà máy thông minh, nâng cao hiệu quả vận hành sản xuất.

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 46,3% (cao nhất cả nước). Việc chuyển từ số hóa rời rạc sang quản trị dữ liệu tập trung qua Kho dữ liệu dùng chung và IOC giúp tối ưu hóa các nguồn lực tổng hợp.

Cùng với đó, Bắc Ninh cũng quan tâm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư hạ tầng số và nền tảng số phục vụ công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.035 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin.

Bắc Ninh đang khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất thiết bị điện tử và bán dẫn toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm và thiết bị điện tử tăng mạnh, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 của tỉnh đạt 181 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển công nghiệp bán dẫn và ban hành chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số, tạo hệ sinh thái chiến lược mới. Đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn có hàm lượng tri thức cao như sản xuất vi mạch, chip bán dẫn giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và công nghệ.

Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghệ thông tin tập trung của Công ty CP Xuân Cầu Holdings với tổng vốn đầu tư 10.766 tỷ đồng, quy mô 258,86ha.

Song song đó, Bắc Ninh hình thành hệ sinh thái các doanh nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực đóng gói, kiểm thử vi mạch và sản xuất linh kiện. Chuyển dịch cơ cấu từ gia công đơn thuần sang các công đoạn thiết kế, chế tạo công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ cao.

Sản phẩm bán dẫn và thiết bị điện tử thông minh cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Amkor, Hana Micron.

Để đạt được kết quả dẫn đầu cả nước về kinh tế số, Bắc Ninh đã tập trung đầu tư đồng bộ cho hạ tầng số. Đến nay, tỷ lệ phủ sóng 5G outdoor trên địa bàn tỉnh đã đạt trên 92,12% dân số, vượt xa các mục tiêu đề ra.

Tỉnh cũng đã thu hút đầu tư dự án Khu công nghệ thông tin tập trung tại Liên Bão, Hạp Lĩnh và Võ Cường; bước đầu hình thành Trung tâm Tính toán hiệu năng cao.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 2.336 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, chiếm tỷ lệ cao gấp đôi so với chỉ tiêu chung của cả nước. Các doanh nghiệp FDI lớn trong khu công nghiệp đã tiên phong áp dụng hệ thống quản trị số để tối ưu hóa sản xuất, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) được hỗ trợ tiếp cận toàn diện với hóa đơn điện tử, chữ ký số và các sàn thương mại điện tử.

Khu trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh ở phường Bắc Giang. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhờ môi trường đầu tư thông thoáng và nền tảng kinh tế số vững chắc, Bắc Ninh đã thiết lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư quy đổi năm 2025 với con số xấp xỉ 20 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2026 đạt trên 9,86 tỷ USD. Riêng thu hút vốn FDI Bắc Ninh hiện đứng thứ 4 cả nước sau Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

Kết quả nổi bật nhất sau 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bắc Ninh là năm 2025 tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 2 cả nước về tỷ lệ thực hiện đúng hạn đối với 167 nhiệm vụ được Trung ương giao, theo dõi, giám sát trên hệ thống nq57.vn.

Tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn tỉnh vượt cao so với mục tiêu đề ra (vùng phủ indoor đạt trên 76,2%, đứng thứ 5 cả nước; vùng phủ outdoor đạt trên 92,1%, cao hơn bình quân cả nước).

Các cơ sở dữ liệu gốc đã được làm sạch và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư ở mức độ hoàn thiện rất cao: Đồng bộ thành công dữ liệu người tham gia Bảo hiểm xã hội đạt 99,89%(3.296.441/3.300.064 trường hợp). Làm sạch, trùng khớp 94,3% thông tin chủ sử dụng đất (1.371.643 thông tin) và đồng bộ gần 2 triệu thửa đất. Dữ liệu hộ tịch đã rà soát, xử lý 100% dữ liệu hôn nhân sai lệch và 94% thông tin khai sinh có sai lệch.

Dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống," giúp tỉnh có khả năng công bố 447 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu số, tiết kiệm rất lớn chi phí và thời gian in ấn tài liệu giấy cho người dân và doanh nghiệp.

Công nghiệp công nghiệp thông tin của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp, doanh thu phần cứng, kim ngạch xuất khẩu phần mềm, lợi nhuận trước thuế và số lao động.

Ngoài ra, Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò là trung tâm sản xuất điện tử, máy tính và sản phẩm quang học của cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; trong đó, nhóm ngành điện tử, công nghệ thông tin chiếm tỷ trọng chủ đạo.

Sáu tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (giá hiện hành) đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 16,17%. Ngành sản xuất linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh có mức tăng cao.

Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thì ngành sản xuất sản phẩm điện tử chiếm tỷ trọng cao nhất, tăng gấp hơn 2 lần so cùng kỳ năm trước nhờ sự tăng sản lượng lớn của các công ty lớn như: Fukang, Canon, Fuhong, New Wing./.

Xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và AI Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; từng bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

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