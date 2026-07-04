Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2026 tăng 27,1%

Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước,
Trong số đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33,4% . Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD./.
Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.
Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước,
Trong số đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33,4% . Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD./.
Dòng vốn đầu tư quốc tế đang tìm đến Tây Ninh ngày càng nhiều hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và logistics.
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2026 được dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD của năm 2025.
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Lâm Đồng tiếp tục mở rộng diện trồng sầu riêng đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ; phát triển hệ thống kho lạnh, thu hút doanh nghiệp đầu tư bảo quản, chế biến, nâng cao giá trị gia tăng.
Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách phương Đông Rudrendra Tandon cho biết việc nâng cấp AITIGA là một tiến trình đa phương với sự tham gia của toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN.
Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce trong phiên cuối tuần do số liệu việc làm mới của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.
Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, tỉnh Lâm Đồng còn kỳ vọng xây dựng thương hiệu du lịch thống nhất, phát triển theo hướng xanh, bền vững và chất lượng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo những định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Theo HSBC, các xu hướng cấu trúc liên quan đến việc áp dụng AI, nỗ lực độc lập năng lượng và an ninh quốc gia sẽ tiếp tục hỗ trợ sự mở rộng kinh tế và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong dài hạn.
Sáu tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,21 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Các nhà phân tích cho rằng lợi nhuận của doanh nghiệp dầu khí của Mỹ có thể đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, thời điểm thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.
Đối với các ngành trọng điểm là anime và manga, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo đội ngũ biên dịch viên và AI trong quá trình sản xuất các tác phẩm hướng tới khán giả quốc tế.
Theo Tổng Thư ký Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) Narit Therdsteerasukdi, tính đến hết tháng 5/2026, BOI đã phê duyệt ưu đãi đầu tư cho 198 dự án trong lĩnh vực xe điện với tổng vốn hơn 4,1 tỷ USD.
Bộ trưởng Cảng, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal đã khánh thành container đầu tiên được sản xuất trong nước cho Tập đoàn vận tải biển toàn cầu AP Moller - Maersk.
Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với thành viên, đồng thời bảo đảm rằng mọi bước phát triển của Hiệp định CPTPP tiếp tục dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn và lợi ích chung.
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Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chất độn nhựa đi Ấn Độ nghiên cứu kỹ kết luận cuối cùng về điều tra chống trợ cấp, chuẩn bị phương án nếu muốn kháng nghị.
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có cuộc làm việc với Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Thủ đô Canberra (ACT) Andrew Barr nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Thủ hiến đến Việt Nam và mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa thành phố của hai nước.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa đáp ứng quy định của Bộ KH&CN về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
PNJ trở thành tâm điểm khi giảm kịch biên độ 6,97% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu, trắng bên mua và còn dư bán giá sàn hơn 12 triệu cổ phiếu khi kết phiên, đưa thị giá về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.
Việc nối lại dòng chảy qua eo biển Hormuz giúp tăng nguồn cung ngắn hạn, giá dầu sụt giảm, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 30% trong quý 2/2026, xóa sạch mức tăng trong thời gian diễn ra xung đột.
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Giá vàng trong nước sáng 3/7 tăng mạnh tới 3 triệu đồng/lượng theo thị trường quốc tế, duy trì mức cao trên 151 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD giảm nhẹ.
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Ngày 3/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tại Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng, so với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 3 triệu đồng/lượng.