Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2026 tăng 27,1%

Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.

Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước,

Trong số đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33,4% . Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD./.