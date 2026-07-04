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Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2026 tăng 27,1%

Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.

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Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước,

Trong số đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33,4% . Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuất khẩu #Nhập khẩu #Hàng hóa xuất khẩu #tăng trưởng kinh tế TP. Hà Nội
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